شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يشكل فريق Facebook Financial الجديد للتركيز على أنظمة الدفع الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر Facebook التعمق فى عالم التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء فريق جديد يركز على المدفوعات، وفقًا لـ Bloomberg ، أطلق فيس بوك على هذا الفريق اسم F2، اختصار لـFacebook Financial، ويهدف إلى الاهتمام بجميع المشاريع المتعلقة بالدفع بما فى ذلكFacebook Pay ، وهو نظام التجارة الإلكترونية الخاص بالشركة، وسيكون قائد هذه المجموعة هو ديفيد ماركوس، وهو أيضًا المؤسس المشارك لمشروع العملة المشفرة Libra الخاص بشركة Facebook .

يقال إن المجموعة تضم مشاريع تجارية أخرى على Facebook مثل Noviالمعروفة سابقًا باسمCalibra، وهى محفظة رقمية مصممة لـLibra ، وكذلك WhatsApp Pay ، التى تم إطلاقها منذ بضعة أشهر فى البرازيل للدفع عبر واتس آب، وسيكون الهدف الأساسى للفريق وفقًا لـBloomberg ، هو توحيد المدفوعات على منصات الشركة المختلفة مثل Instagram و Messenger و WhatsApp تحت سقف واحد.

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تعتقد الشركة أن تمكين مثل هذه المشتريات يجعل الإعلان أكثر قيمة، إذ أكد الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج، أنه حريص جدًا على زيادة المعاملات داخل التطبيق، وقال فى مكالمة أرباح حديثة: "مع نمو المدفوعات عبر Messenger و WhatsApp، وبما أننا قادرون على نشر ذلك فى أماكن أكثر، أعتقد أن هذا سينمو كاتجاه عام".

على الرغم من أن Libra لم تنطلق كعملة رقمية عالمية كما كانت تأمل الشركة، إلا أن توحيد جميع أنظمة الدفع المتباينة للشركة تحت سقف واحد أمر منطقي، إذ يعد Facebook Pay بالفعل مثالًا جيدًا على ذلك؛ فما عليك سوى ربطه ببطاقتك الائتمانية أو حساب PayPal ، ويمكنك استخدامه لتبادل الأموال على Messenger و WhatsApp و Instagram.

يتطلب طرح أنظمة الدفع فى مختلف البلدان الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، والتى كان لدى ماركوس خبرة بها خلال فترة عمله بمشروع ليبرا، إذ أكد ماركوس بلومبرج أنه من المفيد أن يكون لديه هذه الخبرة فى تنظيم الخدمات المالية فى دوره الجديد، وقال: "فى عالم الخدمات المالية، الأمر مختلف تمامًا عن شركات التكنولوجيا التقليدية غير الخاضعة للتنظيم".