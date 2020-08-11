شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة "واتس آب" يتيح إمكانية نقل المحادثات من "أندرويد" إلى "آيفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" إلى هواتف "آيفون"، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتس آب" تختبر حاليا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي "أندرويد" و"آيفون".

وستسمح تلك التقنية أيضا باستخدام نفس حساب "واتس آب" على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت، وأوضح "واتس آب" أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستعتمدها فى الفترة المقبلة.

كما سيمكن أيضا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من "واتس آب ويب".

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ويستعد واتس آب أيضا بإعطاء المستخدمين القدرة قريبًا على تحديد خلفية مختلفة بالدردشات، وجاء فى التحديث "اختر خلفيات منفصلة لأوضاع الضوء والظلام"، ليس ذلك فحسب، فقد يحصل المستخدمين أيضًا على خيار ضبط سطوع ورق الحائط الخاص بهم، كما يدعى التقرير.

كما أن ميزة اختفاء الرسائل على واتس آب التي كانت قيد التطوير منذ فترة طويلة قد يتم طرحها تحت مسمى "Expiring Messages" ستصل قريبا، وبمجرد طرح هذه الميزة، سيتمكن أي مستخدم من تشغيل أو إيقاف تشغيل الرسائل منتهية الصلاحية في الدردشات، ولكن بالنسبة للمحادثات الجماعية، سيكون لدى المسؤولين فقط الخيار.

وإذا تم في أي وقت مشاركة ملف وسائط عند تشغيل ميزة الرسائل منتهية الصلاحية، فستنتهي صلاحية هذا الملف من الدردشة أيضًا، ومع ذلك، قد يتم حفظه في هاتف المرسل والمستقبل وفقًا لإعدادات الوسائط الخاصة به على واتس آب، وعلاوة على ذلك، عندما يقوم المستخدمين بتمكين ميزة الرسائل المنتهية الصلاحية، فلن تتأثر رسائلهم التي تم تبادلها مسبقًا عند تعطيلها.