هواوي تكشف عن السوار المتطور للياقة البدنية Watch Fit

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و نشر موقع ”نوتبوك تشيك“ التقني صورًا لـ سوار هواوي الذكي Watch Fit، حيث تطابقت الصور مع ما نشر مؤخرًا، في صور براءات الاختراع للجهاز القابل للارتداء.

يبلغ سعر السوار 119 يورو داخل أوروبا، ويُتوقع أن تتوسع هواوي ببيع سوارها في أسواق أخرى أيضًا.

وذكر أن Watch Fit مزودة بشاشة أموليد منحنية بقطر 1.64 بوصة وبدقة 456 × 260 بكسل، متوافقة مع خاصية الحماية من الماء (5 ATM) ، وتحتوي أيضًا، على مستشعر معدل ضربات القلب ومستشعر الضوء، ووحدة جي بي اس، ومقياس الضغط.

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كما سيكون جهاز هواوي Watch Fit المتطور للياقة البدنية، والمتوقع إطلاقه في سبتمبر، متوافقًا مع نظامي تشغيل أندرويد 5.0 وآي أو إس 9 أو الأحدث، إلى جانب بطارية مُعمرة تصل إلى 10 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الجهاز المطور تتبع مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات، ومن المتوقع أن يتتبع النوم ومستويات التوتر وتمارين التنفس.

من غير الواضح كيف سيتم الإعلان عن Watch Fit، ولكن قد يُشار إليه باعتباره سوار لياقة بدنية بدلًا من كونه ساعة ذكية، بحسب التقرير.