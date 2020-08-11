تكنولوجيا: رصد هاتف Pixel 5 في قاعدة بيانات Benchmark برقاقة معالج Snapdragon 765G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن هاتف Pixel 5 في حدث Pixel 4a دون أن تقدم الكثير من التفاصيل حول الإصدار الجديد، واليوم كُشِف عن الهاتف في قاعدة بيانات Benchmark برقاقة معالج Snapdragon 765G.

أكدت شركة جوجل خلال إعلانها الرسمي عن هاتف Pixel 5 عن خططها لإطلاق الهاتف في الأسواق بالتزامن مع إطلاق Pixel 4a، ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة كوالكوم المتوسطة Snapdragon 765G، واليوم تؤكد تسريبات AI Benchmark على بعض من مواصفات الهاتف.

أيضاً إلى جانب رقاقة معالج Snapdragon 765G كشفت تسريبات AI Benchmark عن أن هاتف Pixel 5 يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق بنظام تشغيل جوجل الجديد Android 11.

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ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Pixel 5 يأتي بميزة دعم الشحن العكسي، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 700 دولار، كما تقدم جوجل إصدار XL والذي يعرف الآن برمز “bramble”، أيضاً تقدم جوجل هواتف Pixel 5 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع كاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية.

يذكر أن جوجل قد أكدت على أن هواتف Pixel 5 وPixel 4a 5G ستتوفر لاحقاً في كلٍ من أسواق الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان إلى جانب أستراليا.

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