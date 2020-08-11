حظر تطبيق WeChat في الولايات المتحدة قد يؤثر على مبيعات iPhone عالميًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، وقعت إدارة دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقوم بحظر كل من ByteDance و Tencent من مواصلة أعمالها التجارية مع الشركات الأمريكية في محاولة لحظر التطبيقات الصينية التي يُزعم أنها تشكل خطرًا على بيانات المستهلكين الأمريكيين الموجودة في أيدي الحكومة الصينية.

اليوم، نشر المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo مذكرة بحثية جديدة يؤكد فيها وجود نتيجتين محتملتين للحظر الجديد، وفي أسوأ سيناريو، يتوقع المحلل الصيني المذكور آنفًا أن تنخفض مبيعات iPhone بنسبة 25 إلى 30 في المئة على مستوى العالم في حالة إذا تم إزالة تطبيق WeChat من متجر App Store في جميع أنحاء العالم.

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WeChat هو تطبيق مهم في الصين وأماكن أخرى في آسيا. هذا بسبب تعدد أوجه التطبيق، فهو لا يتيح للمستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض فقط، هو يتيح لهم أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومرئية، وإجراء عمليات الشراء، بالإضافة إلى إرسال الأموال وإستلامها. في الصين، يُعد التطبيق بالغ الأهمية أيضًا حيث يعتمد عليه الكثيرون لسداد الفواتير وشراء تذاكر القطار وما إلى ذلك، مما يعني أن فقدان WeChat قد يتسبب في إضطراب كبير في الحياة اليومية للعديد من المستخدمين. وبالتالي، فليس من المستغرب الآن أن نسمع أن حظر هذا التطبيق سيؤثر على مبيعات آبل.