سعر و مواصفات Samsung Galaxy Tab S7 Plus – مميزات و عيوب سامسونج جالاكسي تاب اس 7 بلس

جهاز Samsung Galaxy Tab S7 Plus هو اقوى جهاز لوحي يعمل بنظام Android حتى اليوم. اعلنت عنه سامسونج مع اعلانها عن هاتف Note 20 الرائد. و وضحت العديد من المزايا التي يمكن للجهاز اللوحي القيام بها. كـHardware فالجهاز يأتي بشاشة جيدة جدًا مع معدل تحديث عال 120Hz. مع اقوى معالج لهاتف محمول حتى اليوم معالج Qualcomm snapdragon 865 plus و بطارية عملاقة بشاحن سريع. لذلك فالجهاز يجمع مواصفات ممتازة جدًا كقطع.

كنظام تشغيل فجهاز Samsung Galaxy Tab S7 Plus فسامسونج قد انفقت العديد من الأموال في تطوير نظام التشغيل. بإختصار شديد فواجهة Samsung Dex جيدة جدًا كتجربة جهاز كمبيوتر. نعم هو نفس نظام Android لكن في شكل واحهة الكمبيوتر. تدعم تعدد المهام بشكل كبير جدًا. و تسعير الجهاز غير سئ. فجهاز Samsung Galaxy Tab S7 Plus منافس قوي و مباشر للـIPad Pro و اعلى نسخه بسعر 20850 اقل منه بفارق جيد.