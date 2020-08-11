تعرف على ميّزات أحدث إصدار من ساعات أبل الذكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ستأتي Apple Watch 6 هذا الخريف، وبدأت التسريبات حول ما سيكون جديدا (ونفس الشيء) لأجهزة Apple القادمة القابلة للارتداء في الازدياد.

ويجمع متابعو التكنولوجيا حول العالم كل ما أمكن من معلومات بخصوص الأجيال الجديدة لمنتجات أبل المُنتظرة والتي من بينها بالتأكيد ساعات أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ الذكية.

ومع ترقب طرح ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ نستعرض في التقرير التالي وبحسب موقع tomsguide.com جميع المعلومات المتوافرة حول ساعة أبل Apple القادمة.

تاريخ إصدار Apple Watch 6

عندما أطلقت أبل Apple ساعاتها الذكية في العام 2016 والتي بدأت بإنتاج طرازي Series 1 و Series 2 والشركة الأمريكية تحافظ بشكل دقيق على أن يكون فصل الخريف هو موعد إعلانها السنوي عن منتجاتها الجديدة بما في ذلك أجيال أبل واتش Apple Watch.

وبالنسبة لساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ فإن جائحة فيروس كورونا المستجد Covid -19 وما تسببت به من تأثيرات قوية على إنتاج سوق التكنولوجيا العالمي يتوقع المحللين أن لا يشهد شهر سبتمبر وعلى عكس العادة ظهور أحدث أجيال ساعات أبل Apple وأن يتأخر الإنتاج لبضع أسابيع أخرى.

تصميم وشاشة عرض Apple Watch 6

لم تطرأ الكثير من التغييرات الملحوظة على تصميم ساعات أبل Apple الخارجي منذ ظهور الجيل الأول من منتجات أبل واتش Apple Watch من ما يُقارب الخمس سنوات.

لذلك لا يتوقع المحللين أن تحمل ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ تصميم خارجي متغير كليا عن السلاسل السابقة لساعات الشركة الأمريكية.

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ولكن هذا الأمر لا يمنع أن نتوقع تواجد بعض التغيرات الطفيفة في تصميم ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ الخارجي مثل إلغاء الزر البارز الذي يأتي على جانب الساعة والذي يستخدمه مالكي ساعات أبل Apple للرجوع إلى القائمة الرئيسية تماما مثل زر العودة للصفحة الرئيسية في هواتف آيفون iPhone.

أما فيما يخص شاشة عرض أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ فربما نرى ولأول مرة شاشة ساعة أبل Apple الذكية تتحول من طراز OLED إلى microLED وهو ما قد يؤدي إلى إصدار ساعة أقل حجما وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

مواصفات Apple Watch 6 وعمر البطارية

بحسب التسريبات المتداولة حتى الآن بخصوص عُمر بطارية ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ فالمعلومات تشير إلى تفوق الجيل القادم على إصدار أبل واتش 5 ” Apple Watch 5″ حيث يُتوقع أن تأتي بطارية الساعة بسعة 303.8 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة للمواصفات التكنولوجيا لساعات أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ القامة فإنها ستحمل مميزات عدة على رأسها خاصة SpO2 لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم حيث ستنبه الساعة مالكها بشكل فوري انخفاض نسبة الأكسجين في دمه خصوصا عند القيام بالحركة أو التمارين الرياضية.

وبالإضافة إلى تتبع نسبة الأكسجين في الدم ستكون ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ قادرة على قراءة ضغط الدم وإرسال تنبيهات مٌبكرة في حالة ارتفاعه وانخفاضه عن المعدلات المسموح بها.

كما صُممت ساعات أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ لتهتم بصحة مالكيها النفسية وثباتهم العقلي فساعة أبل Apple المٌنتظرة ستمتلك خاصية تمكنها من إرسال إشارات تحذيرية عند الشعور باقتراب تعرض مرتديها لنوبة من التوتر والهلع.

وأخيرا يتوقع محلل التكنولوجيا الصيني الموثوق به Ming-Chi Kuo أن تتفوق ساعة أبل واتش 6 ” Apple Watch 6″ فيما يخص قدرات التحمل ومقاومة المياه حيث ربما تتخطى قدرات تحمل ساعة أبل المُنتظرة المياه لما يزيد عن عمق 50 مترًا.