بيع “تيك توك” لمايكروسوفت ربما يستغرق عاما كاملا

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كشفت معلومات أن عملية شراء تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” لشركة مايكروسوفت الأميركية ربما يستغرق عاما كاملا، وهو وقت أطول من الفترة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت “فوربس”، أن عملاق التكنولوجيا الأميركي مايكروسوفت دخل فعليا في محادثات مع شركة “ByteDance” الصينية المالكة لتطبيق تبادل مقاطع الفيديو القصيرة، وذلك لشراء عمليات التطبيق في أميركا، كندا، استراليا ونيوزيلندا، لكن الرئيس الأميركي حدد 15 سبتمبر المقبل كحد أقصى لعملية البيع.

وكانت “ByteDance” تعمل على فصل تيك توك عن عملياتها في الصين قبل وقت طويل من تصريحات ترامب، فيما ترددت مخاوف أمنية حول هذا التطبيق الذي يملك أكثر من 800 مليون مشترك حول العالم.

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وأصدر البيت الأبيض، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا بمنع الأشخاص من التعامل مع الشركة الصينية المالكة للتطبيق.

ومنذ يومين، دخلت تويتر على خط الصفقة المحتملة وقال مصدران مطلعان لرويترز أن شركة تويتر فاتحت بايت دانس (ByteDance) للإعراب عن اهتمامها بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوكا بشأن قدرة تويتر على تمويل أي صفقة محتملة.

وشكك المصدران بقوة في قدرة تويتر على التفوق على مايكروسوفت واتمام مثل هذه الصفقة التي ستمثل تحولا لها وذلك خلال المهلة التي منحها الرئيس الأميركي لبايت دانس، وهي 45 يوما، للموافقة على البيع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ دخول تويتر وتيك توك في محادثات أولية وبقاء مايكروسوفت في صدارة المشترين المحتملين للعمليات الأميركية للتطبيق.