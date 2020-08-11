تكنولوجيا: iQOO تعقد شراكة مع BMW M Motorsport لإطلاق الإصدار الخاص iQOO 5 BMW

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO عن شراكة جديدة تجمعها مع BMW M Motorsport في موسم DTM للعام 2020، حيث من المتوقع أن تقدم iQOO إصدار خاص من iQOO 5 بعنوان iQOO 5 BMW في الحدث القادم.

تعقد iQOO 5 مؤتمرها القادم في 17 من شهر أغسطس الجاري للإعلان عن هاتف iQOO 5 الذي شغل بالفعل مجموعة من التسريبات مؤخراً.

ومع الشراكة الجديدة التي تجمع بين iQOO وBMW، تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم إصدار خاص من هاتفها المرتقب خلال الحدث، والذي ينطلق بثيم BMW M Motorsport.

Advertisements

ويعد هاتف iQOO 5 أول الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، حيث يمكن لتقنية الشحن أن تدعم بطارية بقدرة 4000 mAh بشحن كامل خلال 15 دقيقة فقط.

يذكر أن شركة iQOO لم تكشف عن تفاصيل هاتفها القادم iQOO 5 بشكل كامل حتى الآن، إلا أن الشركة أكدت في إعلانات تشويقية على أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED تدعم تدرج لوني بتغطية بنسبة 100% بمعايير ألوان DCI-P3 gamut، كما يدعم هذا الإصدار معدل تحديث 120Hz، وينطلق برقاقة معاالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية LPDDR5.

المصدر

اعلان





