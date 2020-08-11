كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة NVIDIA مقطع فيديو تشويقي قصير عل شبكة تويتر مؤخراً، تكشف فيه عن موعد حدث الشركة القادم الذي يقام في 31 من أغسطس، دون أن تقدم تفاصيل عن المنتج المقرر الإعلان عنه.
ولقد جاء مقطع الفيديو التشويقي على توتير عبر حساب NVIDIA GeForce مع هاشتاق “#UltimateCountdown”، كما يكشف المقطع عن إنفجار نجمي، كما أشار إعلان تشويقي أخر إلى 21 يوم و21 عام.
وتشير التوقعات إلى أن الإعلان التشويقي يلمح إلى أن عملاق تصنيع كرت الشاشة في طريقها لكشف النقاب عن منتج هام للشركة، أو إصدار إعلان هام.
بينما تشير بعض التسريبات إلى أن شركة NVIDIA تستعد للإعلان عن بطاقة Ampere في حدث يعقد في 9 من سبتمبر المقبل، كما تخطط الشركة لإطلاق سلسلة RTX 3000 الجديدة التي تتضمن GeForce RTX 3080 وهو التحديث الجديد لكرت الشاشة RTX 2080.
أيضاً تشير توقعات Wccftech إلى أن 21 عام التي جاءت في الإعلان التشويقي تشير إلى الإصدار الأصلي من كرت الشاشة GeForce 256 الذي أطلق للمرة الأولى منذ 21 عام في 1999، لذا نترقب إنطلاق الحدث لنتعرف على تقنية NVIDIA الجديدة.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إعلان تشويقي من NVIDIA لحدث يقام في 31 من شهر أغسطس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.