تكنولوجيا: إعلان تشويقي من NVIDIA لحدث يقام في 31 من شهر أغسطس الجاري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة NVIDIA مقطع فيديو تشويقي قصير عل شبكة تويتر مؤخراً، تكشف فيه عن موعد حدث الشركة القادم الذي يقام في 31 من أغسطس، دون أن تقدم تفاصيل عن المنتج المقرر الإعلان عنه.

ولقد جاء مقطع الفيديو التشويقي على توتير عبر حساب NVIDIA GeForce مع هاشتاق “#UltimateCountdown”، كما يكشف المقطع عن إنفجار نجمي، كما أشار إعلان تشويقي أخر إلى 21 يوم و21 عام.

وتشير التوقعات إلى أن الإعلان التشويقي يلمح إلى أن عملاق تصنيع كرت الشاشة في طريقها لكشف النقاب عن منتج هام للشركة، أو إصدار إعلان هام.

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بينما تشير بعض التسريبات إلى أن شركة NVIDIA تستعد للإعلان عن بطاقة Ampere في حدث يعقد في 9 من سبتمبر المقبل، كما تخطط الشركة لإطلاق سلسلة RTX 3000 الجديدة التي تتضمن GeForce RTX 3080 وهو التحديث الجديد لكرت الشاشة RTX 2080.

أيضاً تشير توقعات Wccftech إلى أن 21 عام التي جاءت في الإعلان التشويقي تشير إلى الإصدار الأصلي من كرت الشاشة GeForce 256 الذي أطلق للمرة الأولى منذ 21 عام في 1999، لذا نترقب إنطلاق الحدث لنتعرف على تقنية NVIDIA الجديدة.

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