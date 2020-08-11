كلمات مرور إيّاك أن تستخدمها لحماية حساباتك الإلكترونية

تعتبر الكلمات السرية أو رموز المرور من أهم الأدوات المستخدمة لحماية خصوصية الحسابات الإلكترونية، لكن الاختيار الخاطئ لهذه الرموز أحيانا قد يحولها لأداة تسهل اختراق الحسابات.
وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ومدير شركة "الاحتياطي الفكري"، بافل مياسوييدوف: "لطالما كانت كلمات المرور التي يسهل على الهاكرز اختراقها هي الكلمات التي يسهل تخمينها، مثل الكلمات التي تكتب بحروف متسلسلة خلف بعضها على لوحة المفاتيح في الحاسب مثل qwerty على سبيل المثال، أو حتى تلك التي تحوي أرقاما متسلسلة، لذا يجب تجنب هذا النوع من كلمات المرور لحماية الحسابات".
ونصح الخبير مستخدمي الإنترنت ومن يملكون أكثر من حساب إلكتروني باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب، ففي حال استعمال المستخدم كلمة المرور ذاتها لعدة حسابات وتمكن قراصنة الإنترنت من معرفتها قد يستغلوها لاختراق جميع الحسابات.
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