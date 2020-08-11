شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن 9 منتجات جديدة هذا العام.. iPhone 12 الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مواقع مختصة بشئون التقنية أن شركة أبل تنوى الكشف عن 9 منتجات إلكترونية جديدة خلال حدثها السنوى المنتظر هذا العام، وتبعا للتسريبات فإن الشركة خلال حدث "WDC-2020" ستعلن عن عدة أصناف من الأجهزة الذكية منها هواتف آيفون بفئاتها الجديدة وأجهزة لوحية ومنتجات رقمية وإلكترونية أخرى، ومن بين أهم المنتجات ستكون هواتف "آيفون-12" و"آيفون-12 برو"، "آيفون-12 برو ماكس"، والجيل السادس من ساعات Apple Wacch الذكية.

وستتضمن المعروضات بطاقات Apple Card الجديدة للدفع الإلكترونى، وشريحةAIRTAG الإلكترونية الجديدة التى يمكن حملها مع المفاتيح واستخدامها للدفع الإلكتروني أو فتح الأقفال الإلكترونية الخاصة بالمنزل أو مواقف السيارات على سبيل المثال، وربما ستكشف الشركة أخيرا عن شاحن AirPower اللاسلكي، ذي القدرة على شحن عدة أجهزة ذكية في وقت واحد.

ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت أبل ستطلق هواتف "آيفون-12" مباشرة بعد الحدث كون بعض التقارير أشارت إلى أن شركة Genius Electronic Optical إحدى الشركات المصنعة لعدسات كاميرات هذه الهواتف كانت قد اكتشفت مشكلات في تكسر طلاء العدسات أثناء الاختبارات.

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جدير بالذكر أكدت شركة أبل رسميا تأجيل إطلاق iPhone 12 حتى أكتوبر المقبل على الأقل بعد أن تسببت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا فى تعطيل سلسلة التوريد العالمية، ما يعنى أن خط الإنتاج الجديد سيتأخر عن تاريخ الإطلاق المعتاد للشركة فى سبتمبر، وجاء تأكيد التأخير بعد الشائعات التى نشرها المسرب جون بروسر فى وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أجهزة iPhone و iPad الجديدة سيتم إصدارها فى أكتوبر.