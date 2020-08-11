تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار التجريبي العام من تحديث WatchOS 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن إطلاق الإصدار التجريبي العام من تحديث WatchOS 7 الذي يأتي بميزة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، مع أنماط جديدة للياقة البدنية.

كانت شركة ابل قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث watchOS 7 في يوم الاثنين الماضي، والذي جاء لدعم ساعات ابل الذكية بدءاً من ساعة Series 3 والإصدارات اللاحقة.

وتقدم ابل الإصدار التجريبي العام من watchOS للمرة الأولى للمستخدمين، لذا لن يحتاج المستخدمين إلى حساب خاص بالمطورين في البداية لتحميل الإصدار التجريبي من تحديث watchOS 7 الجديد.

أيضاً تعد ميزة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم من بين أهم المميزات المقدمة في تحديث watchOS 7، كما أضافت شركة ابل بعض التحسينات في إتجاهات الدراجات والتنقل، كما تقدم ابل أوجه للساعة قابلة للتخصيص بشكل أكبر في تحديث watchOS 7 والتي تتضمن إختصار لمساعد Siri، ومؤقت لغسل اليدين، وأنماط جديدة للياقة البدنية.

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ولقد كانت ميزة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم من بين المميزات التي غابت لفترة عن ساعات ابل الذكية، إلا أنها لم تمنع ابل من تحقيق أفضل مبيعات بإصداراتها من الساعات الذكية حتى الآن.

ومن المقرر أن يعمل تطبيق Sleep على تتبع حالة المستخدم أثناء النوم بشكل تلقائي، كما أضيف تبويب جديد في تطبيق Health، حيث تعد تمارين الرقص من بين الأنشطة التي يمكن متابعتها بالساعة الذكية الآن.

أيضاً سيتاح لمستخدمي الساعة الذكية الآن مشاركة أوجه الساعة المخصصة، إلى جانب تحميل الوجوه الجديدة عبر قوائم منسقة في متجر التطبيقات، كما يتوفر الإصدار التجريبي من تحديث WatchOS 7 الآن لجميع مستخدمي ساعات ابل الذكية بدءاً من ساعة Series 3، بينما يتوفر الإصدار الأحدث في خريف هذا العام.

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