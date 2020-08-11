شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بقعة شمسية بحجم كوكب المريخ تتجه نحو الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى أن علماء الفلك لاحظوا بقعة شمسية ضخمة على الشمس تتجه نحو الأرض ومن المتوقع أن يزداد حجمها خلال الأيام القليلة القادمة، فالمنطقة التى يطلق عليها اسم AR2770، لها "نواة مظلمة أساسية" بعرض المريخ وعدد من "البقع الصغيرة" بحجم الحفرة التى تتناثر على سطحها.

على الرغم من أن AR2770 لم ينتج بعد توهجات شمسية "قاتلة"، فإن الخبراء يراقبونها عن فى محاولة للتحضير لمثل هذا الحدث الذى قد يؤدى إلى تعطيل العمليات الكهربائية والمرافق على كوكبنا.

لاحظ عالم الفلك الهاو مارتن وايز البقعة الشمسية الجديدة، الذى التقط الصورة من ترينتون بولاية فلوريدا، قال وايز: "كانت هذه البقعة الشمسية هدفًا سهلاً للتلسكوب الشمسى الخاص بي"، مشيرًا إلى أنه استخدم منظارًا مقاس 8 بوصات مزودًا بفلاتر شمسية آمنة لالتقاط الصورة.



بقع الشمس

يُقال إن AR2770 قد أطلق عددًا من التوهجات من الفئة B ، وهى أدنى فئة من التوهجات الشمسية، والتى أرسلت موجات تأين طفيفة عبر الغلاف الجوى للأرض، وفقًا لتقارير طقس الفضاء.

ومع ذلك، فإن البقعة تنمو ويزداد نشاطها خلال الأيام القليلة القادمة، مما قد ينتج المزيد من التوهجات الشمسية الشديدة.

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وفقًا لوكالة ناسا: "التوهجات الشمسية هى انفجار مفاجئ للطاقة ناتج عن تشابك خطوط المجال المغناطيسى أو عبورها أو إعادة تنظيمها بالقرب من البقع الشمسية."

قد يؤدى التنبؤ بوقت زيادة النشاط الشمسى إلى حماية رواد الفضاء فى المدار، بالإضافة إلى منع تقنيات مثل الأقمار الصناعية من التدمير.

فى يونيو، كشف علماء من جامعة وارويك النقاب عن ساعة شمس جديدة يمكنها حساب أوقات تشغيل وإيقاف الشمس بشكل أفضل.

قالت البروفيسورة ساندرا تشابمان: "يمكن أن تحدث الأحداث الكبيرة فى أى وقت، ولكن من المرجح أن تحدث حول الحد الأقصى للطاقة الشمسية، ومن خلال ترتيب الملاحظات بدقة، وجدنا أنه خلال 150 عامًا من النشاط المغنطيسى الأرضى على الأرض، تحدث نسبة قليلة فقط خلال هذه الظروف الهادئة".

تعد القدرة على تقدير مخاطر حدوث عاصفة شمسية عملاقة فى المستقبل أمرًا حيويًا للتكنولوجيات الفضائية والأرضية الحساسة بشكل خاص لطقس الفضاء، مثل الأقمار الصناعية ونظام الاتصالات وتوزيع الطاقة والطيران.

إذا كان لديك نظام حساس لطقس الفضاء، فأنت بحاجة إلى معرفة مدى احتمالية حدوث حدث كبير مثل هذا، ومن المفيد معرفة متى نكون فى فترة هادئة لأنه يسمح بالصيانة والأنشطة الأخرى التى تجعل الأنظمة بشكل مؤقت أكثر هشاشة.

استخدم الفريق ملاحظات البقع الشمسية على مدى الـ 200 عام الماضية ورسم خرائط لنشاط الشمس على مدى 18 دورة شمسية إلى دورة قياسية مدتها 11 عامًا - تبدأ الشمس دورة شمسية جديدة لمدة 11 عامًا.