شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك حماية أطفالك ومراقبة استخدامهم للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت Microsoft أخيرًا الإصدار الأخير من تطبيق Family Safety بعد إبقائه فى مرحلة المعاينة التجريبية لمدة شهرين، وطرحت الشركة التطبيق لكل من المنصتين الرئيسيتين - Android و iOS وهو متاح الآن للتنزيل عبر متاجر التطبيقات المعنية مجانًا.

ويعد تطبيق Microsoft Family على Android أكثر ثراءً لأن إصدار iOS لا يأتى مع ميزات إدارة الجهاز بسبب سياسات تطبيقات Apple ، مما يجعل التطبيق بطريقة ما عديم الفائدة إلى حد كبير على iOS.

وتم تصميم تطبيق Family Safety للآباء ليبقوا على علم بأنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، ووقت الشاشة، واستخدامات Xbox ، وتفاصيل التصفح، ورسائل البريد الإلكترونى، وباستخدام التطبيق، يمكن للوالدين رؤية مقدار الوقت الذى يقضيه أطفالهم فى نشاط معين وكذلك مراقبة نوع المحتوى الذى يشاهدونه.

ويمنح التطبيق أيضًا أولياء الأمور مزيدًا من المرونة من خلال السماح لهم بتعيين وقت الشاشة وأيضًا زيادته عند الطلب للألعاب أو التطبيقات والخدمات التعليمية حتى يتمكنوا من تعلم شيء ما.

ويرسل التطبيق طلبات وإشعارات فى الوقت الفعلى لجميع الأنشطة، إليك كيفية تنزيل تطبيق Microsoft Family Safety الجديد وإعداده:

1. أولاً ، توجه إلى متجر التطبيقات وقم بتنزيل التطبيق.

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2. الآن ، افتح التطبيق واضغط على زر البدء

3. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft واسمح لجميع الأذونات اللازمة

4. اضغط على زر إضافة شخص وأدخل عنوان البريد الإلكترونى لأطفالك

5. الآن ، حدد خيار العضو واضغط على دعوة إلى مجموعة العائلة.

6. بمجرد قبول عضو العائلة للدعوة، يمكنك الآن إدارة أنشطتهم باستخدام التطبيق.