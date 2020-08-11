شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية فى الهند 50.6% فى الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن انخفاض مبيعات الهواتف الذكية فى الهند بنسبة 50.6% خلال الربع الثاني من 2020، حيث شحنت سوق الهواتف الذكية الهندية 18.2 مليون وحدة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 50.6٪ على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن IDC، حيث كان سبب الانخفاض في المقام الأول هو COVID-19، وبحسب موقع fonearena الهندى، فبينما سجل السوق انخفاضًا هائلاً في الربع الثاني من عام 2020، يتوقع الباحثون في IDC أن سوق الهواتف الذكية الهندي سوف يتعافى في الربع الثالث، حيث كانت هناك زيادة في الطلب من المستهلكين بعد الإغلاق، لا سيما في شريحة النطاق المنخفض والمتوسط، واعتمادًا على كيفية تعديل الشركات المصنعة لسلاسل التوريد الخاصة بها وتلبية هذا الطلب، من المرجح أن يتعافى السوق.

على جانب آخر كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة مبيعات هواتف أيفون خلال الربع الثاني من 2020، حيث ساهم السوق الصيني بنسبة كبيرة من مبيعات الشركة خلال الفترة ما بين شهر أبريل ويونيو، وقد حققت شركة أبل نسبة كبيرة في مبيعات هواتف الأيفون خلال الربع الثاني من 2020 في السوق الصيني بشكل خاص، حيث استطاع السوق الصيني أن يشهد زيادة في المبيعات بنسبة 225% خلال هذه الفترة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد كشفت شركة الأبحاث السوقية CINNO عن مبيعات هواتف الأيفون التي وصلت إلى 13 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي ساهم في الزيادة السنوية في مبيعات أبل بنسبة 62%، فيما ساهم السوق الصيني بشكل خاص في ارتفاع مبيعات هواتف الأيفون، حيث قامت عملاق التكنولوجيا بشحن 500000 وحدة إلى السوق الصيني، مما ساهم في انتعاش مبيعات سلسلة هواتف iPhone 11 بشكل كبير.