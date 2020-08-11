شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإيقاف خدمتها Classic Sites.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة جوجل عبر رسالة بريد إلكتروني المستخدمين من أن خدمة تأسيس مواقع الويب الكلاسيكية ستتوقف قريبًا بحلول نهاية 2021، مشيرة إلى أنهم بحاجة إلى نقل مواقع الويب الخاصة بهم إلى خدمة "Google Sites الجديدة" إذا كانوا يرغبون في أن يظلوا متصلين بالإنترنت، حيث تأتى هذه الخطوة بعدما استحوذت على "JotSpot" في عام 2006، لتطلق الشركة "Google Sites" في عام 2008 مما سهل على المستخدمين تأسيس مواقعهم الخاصة.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فعقب 8 سنوات وفرت جوجل خدمة "Google Sites الجديدة" التي أصبحت جزءًا من "G Suite"، مما يتيح سهولة التكامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية، حيث تعد "Google Sites" بمثابة أداة لتأسيس صفحات الويب بشكل سهل على نمط ويكي "wiki" للعديد من المستخدمين، مما يسمح لأي شخص بتأسيس موقع ويب يدعم التعاون بين المحررين المختلفين.

وقد تم إرسال بريد إلكتروني بعنوان "ترحيل مواقعك الكلاسيكية إلى خدمة "Google Sites" الجديدة"، مؤخرا إلى المستخدمين النشطين ضمن المواقع الكلاسيكية لشرح كيفية إيقاف الخدمة في الأول من شهر سبتمبر 2021، وكجزء من هذا الانتقال، سيتم تعطيل تأسيس مواقع ويب جديدة باستخدام المواقع الكلاسيكية في الأول من شهر نوفمبر 2020 وسيكون لدى المستخدمين نحو عام لترحيل مواقعهم الكلاسيكية إلى خدمة "Google Sites" الجديدة.

Advertisements

كما وفرت جوجل أيضا ميزة جديدة أخرى تسمى "Classic Sites Manager"، والتي تسهل على المستخدمين تحويل مواقعهم الكلاسيكية إلى مواقع جديدة، حيث تتيح الخدمة للمستخدمين تحويل أو أرشفة أو حذف أي مواقع كلاسيكية مرتبطة بحساباتهم وكذلك تصدير جدول بيانات بجميع مواقعهم إلى جداول بيانات جوجل "Google Sheets".