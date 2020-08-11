شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أصنع لقاح فيروس كورونا بالمنزل؟.. ثانى أكثر الأسئلة شيوعا على جوجل بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أن "كيفية صنع لقاح فيروس كورونا فى المنزل؟" كان السؤال الثانى الأكثر شيوعا بالهند فى يوليو، بينما كان السؤال الرئيسى هو "هل أميتاب باتشان مصاب بالكورونا؟، وانخفض البحث عن فيروس كورونا إلى المركز الخامس عشر فى الهند، وفقًا لما ذكره محرك البحث العملاق، ووفقا لموقع Timesnewsnow الهندى، لا يزال فيروس كورونا واللقاح من أكثر الموضوعات التى تم البحث عنها فى البلاد فى الشهر الماضى، حيث زاد الاهتمام ببحث Google عن أعراض فيروس كورونا بأكثر من 10 فى المئة خلال الشهر شهد شهر يوليو ثانى أعلى ذروة شهرية مسجلة بعد مارس 2020 من، حيث الحالات الإيجابية لـ COVID-19.

وفقًا لاتجاهات بحث Google لشهر يوليو، كان البحث الأكثر شيوعًا المتعلق بفيروس كورونا هو "أميتاب باتشان مصاب بكورونا" والذى شهد زيادة تزيد عن 5000 فى المئة، كما زادت عمليات البحث مثل "سياسة Corona kavach" و "سياسة Corona rakshak" بأكثر من 3300٪ بينما قفز البحث عن الكلمات الرئيسية "Aishwarya Rai virus" بأكثر من 2550٪.

وفقًا لمحرك البحث العملاق، كانت عمليات البحث المتعلقة بأعراض COVID-19 أعلى مستوى فى سيكيم خلال شهر يوليو، تليها جزر دامان وديو، وجزر أندامان ونيكوبار.