هناك طريقة ترجمه من انجليزى لعربى جديدة ستأتي مدعومة بشكل رسمي من آبل على أجهزتها الذكية من هواتف وأيباد مع تحديث IOS 14 الجديد وما يقابله من نظام iPadOS، هذه التحديث الجديد الذي من المنتظر أن يصدر نهاية العام مع إصدار هواتف أيفون الجديدة سيأتي بمجموعة كبيرة من المميزات يمكنك التعرف عليها من هنا ولكن اليوم سنتحدث معكم فقط عن طريقة الترجمة من اللغة الانجليزية للعربية بسهولة على IOS 14 وهي بالمناسبة ترجمة أفضل واقوى بكثير من ترجمة جوجل .

أيضاً ضمن التحديث الجديد فإن تطبيق سفاري Safari متصفح الإنترنت الخاص بابل سيدعم أيضاً هذه الخاصية وسيستخدم نفس خوادم الترجمة الخاصة بنظام IOS 14 وهذا يعني أننا سنرى نفس الأداء المميز أيضاً من متصفح Safari وأخيراً سينافس متصفح جوجل كروم الذي كان يتميز بشكل كبير بخاصية الترجمة الخاصة به .

تطبيق الترجمة لازال حتى الآن في مراحله التجريبية ولكنه أصبح يدعم 11 لغة في الوقت الحالي وهي العربية والصينية والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والاسبانية، بالطبع ينطبق نفس الأمر على تطبيق ترجمة سفاري .

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أما عن طريقة ترجمه من انجليزى لعربى على IOS 14 إتبع الخطوات التالية :

تذكر أن هذه الطريقة لن تعمل إلا على نظام ios 14 لذا يجب عليك ان تكون على أي نسخة حتى لو كانت نسخة تجريبية من هذا النظام أو يمكنك الإنتظار لتجربتها عندما يصدر النظام بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل.

قم بفتح أي موقع إلكتروني في متصفح سفاري على أجهزة IOS 14 سواءً كان أيفون أو ايباد

في الجهة اليسرى في أعلى الشاشة ستجد بجانب شريط العنوان URL علامة تمثل الشكل التالي aA

عندما تضغط على هذه العلامة سيطلب منك تحديد اللغة التي ترغب في الترجمة إليها، في المرة الأولى لاستخدام هذه الخاصية سيطلب منك ان تضغط على تمكين الترجمة للإصدار التجريبي

قم بالضغط على نفس الأيقونة لتوقف خاصية الترجمة التلقائية.

بالطبع كما قلنا في بداية المقال فإن خاصية ترجمة مواقع الويب من ابل لازالت في طورها التجريبي ولم يتم اعتمادها بعد بشكل نهائي لذا قد تجد بعض الأخطاء وربما تجد ان التحديث لا يعمل او يواجه بعض المشاكل في العمل أيضاً داخل النظام.

تعمل أيضاً ميزة ترجمة صفحات الويب دون حاجة إلى الاتصال بالإنترنت ولكن على الاقل يجب ان تكون الصفحة محفوظة لديك على الجهاز حتى تتمكن من ترجمتها.