تكنولوجيا: تقرير جديد يستعرض تفاصيل مواصفات وسعر هواتف iPhone 12 والموعد المتوقع للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جيل جديد من هواتف الأيفون ينطلق خلال الفترة القادمة للأسواق، حيث تستعد شركة ابل هذا العام لإطلاق 4 من الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12 التي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في هواتف الأيفون، وفي السطور القادمة نستعرض كل ما جاء من تسريبات حول مواصفات وسعر وموعد الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 12.

موعد الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 12

تحرص شركة ابل غالباً على إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون في الأول من شهر سبتمبر، إلا أن بعض العقبات التي تواجه عملاق التكنولوجيا هذا العام قد تدفع الشركة إلى تأجيل الموعد المتوقع للإعلان عن هواتف iPhone 12.

ويعد إنتشار فيروس كورونا السبب الرئيسي لتأجيل موعد الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 12، حيث أثر إنتشار الفيروس على المنشآت الصناعية في الصين التي تعد المقر الرئيسي لسلاسل توريد ابل، حيث تم إغلاق العديد من المنشآت الصناعية، أو إبطاء حركة الإنتاج.

أيضاً على الرغم من تأكيد بعض التقارير على أن شركة ابل تستعد لإطلاق سلسلة iPhone 12 في الموعد المحدد، إلا أن بعض التوقعات مازالت تؤكد على أن ابل قد تتجه إلى تأجيل الإعلان الرسمي حتى شهرين، بشكل خاص بعد تأكيد ابل على إمكانية تأجيل إطلاق بعض الإصدارات من سلسلة iPhone 12 لبضعة أسابيع، أي حتى نهاية شهر سبتمبر.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تخطط للإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 12 في أكتوبر، ومن ثم إصدار الهواتف في شهر نوفمبر، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن ابل ستقدم الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون رسمياً في 9 من سبتمبر، كما تكشف خلال الحدث عن جهاز iPad Air 5G، وAirPower pad، والجيل الجديد من الساعات الذكية.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر هاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Max للحجز المسبق في الثاني من أكتوبر، بينما يبدأ الشحن في 9 من أكتوبر، بينما يتوفر هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max للحجز المسبق في 16 من أكتوبر، على أن يبدأ شحن هذه الإصدارات في 23 من أكتوبر.

السعر المتوقع لهواتف iPhone 12

أشارت بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً على أن ابل تقدم هاتف iPhone 12 المميز بحجم 5.4 إنش في الشاشة بسعر يبدأ من 749 دولار، أي أعلى من هاتف iPhone 11 بقيمة 50 دولار، بينما تشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone 12 Max المميز بحجم 6.1 إنش يأتي بسعر يبدأ من 800 إلى 850 دولار.

من جانب أخر ينطلق هاتف iPhone 12 Pro المميز بحجم 6.1 إنش بسعر يبدأ من 999 دولار، ويأتي هاتف iPhone 12 Pro Max المميز بحجم 6.7 إنش بسعر يبدأ من 1099 دولار، أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل تقدم إصدار 4G من هاتف iPhone 12 بسعر يبدأ من 549 دولار.

تصميم هواتف iPhone 12

أكدت الكثير من التقارير على أن ابل تخطط لجلب بعض التغييرات في تصميم هواتف iPhone 12 لتضيف بعض اللمسات الجمالية لتصميم الجيل الجديد، ومن بين هذه التغييرات المرتقبة الزوايا المستديرة في تصميم الهواتف، كما تقدم الإصدارات الجديدة بهيكل مميز بتصميم مسطح يحاكي الإصدار الحالي من iPad Pro.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تعود لتبني التصميم الذي قدم سابقاً في هاتف iPhone 4 من جديد، مع لمحات من الإصدارات الحالية في تصميم الكاميرة بشكل خاص، حيث تأتي الكاميرة في وحدة مستطيلة الشكل وبارزة في الجهة الخلفية، كما تجلب كاميرات إضافية في إعدادات الكاميرة الخلفية من بينها كاميرة ToF في بعض إصدارات iPhone 12.

أيضاً تتجه بعض التوقعات إلى أن ابل تدعم هواتف iPhone 12 هذا العام بنتوء علوي للكاميرة الأمامية بحجم أقل سماكة مقارنة بالإصدارات الحالية، كما يأتي نتوء الكاميرة الأمامية بتصميم بارز بمستوى أقل من النتوء المميز للإصدارات الحالية. كما تشير التوقعات إلى أن ابل تستبدل اللون الأخضر Midnight في هواتف iPhone 12 باللون أزرق Navy جديد.

الكاميرة في هواتف iPhone 12

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أشارت بعض التوقعات إلى أن ابل كانت قد بدأت في إختبار مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل لهواتف iPhone 12، كما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل في طريقها لدعم كاميرة iPhone 12 Pro بترقية كبيرة في تقنية التكبير، إلا أن التسريبات لم تؤكد على فئة كاميرة periscope المقدمة في الإصدارات الجديدة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن العدسات سيتم ترقيتها إلى عدد 7 من الطبقات في الكاميرة الرئيسية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن تداعيات إنتشار فيروس كورونا سيكون من الأساب الرئيسية لتأجيل موعد الإعلان عن هواتف iPhone 12 نتيجة لتأخر إنتاج تكوينات الكاميرة.

أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل ترقية في كلٍ من كاميرة telephoto والكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة، كما تدعم هذه الكاميرات بنمط التصوير الليلي وهي من المواصفات التي إقتصرت على الكاميرة الرئيسية في الإصدارات السابقة، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة بزوايا أكبر بنسبة 35% بفتحة عدسات F1.6، لذا ستدعم هذه الكاميرة جذب أكبر قدر من الإضاءة.

كما تدعم ابل كاميرة ToF بترقية في إصدارات الأيفون 2020، حيث تدعم مسح البيئة والأشياء في نطاق أكبر لدعم نمط تفاعلي بكفاءة أعلى في العالم الرقمي.

وتعد ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K بالحركة البطيئة من بين المميزات التي تقدم في كاميرة هواتف الأيفون هذا العام، حيث أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن ابل تقدم كلاً من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 240 إطار لكل ثانية، أي بآداء أفضل 8 مرات وذلك بفضل كفاءة معالج Apple A14 الجديد.

أيضاً من بين المميزات المتوقعة في الكاميرة هذا العام مستشعر LiDAR، حيث من المتوقع أن تقدم ابل مستشعر time-of-flight الجديد في إصدار واحد من سلسلة هواتف iPhone 12 وهو هاتف iPhone 12 Pro Max، ومن المتوقع أن يأتي مستشعر LiDAR في أبعد زاوية من الجزء السفلي إلى اليمين من إعدادات الكاميرة.

الشاشة ومعدل التحديث في هواتف iPhone 12

تؤكد التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن ابل تدعم كافة إصدارات iPhone 12 بشاشة OLED، كما يؤكد الكثير من المحللين على أن ابل تستبدل الشاشات LCD بشاشات AMOLED في الإصدارات الأربعة من هواتف الأيفون والتي تقدم من سامسونج وLG.

من جانب أخر مازالت الآراء متضاربة حول معدل التحديث في سلسلة هواتف iPhone 12، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تقدم معدل تحديث 120 Hz في إصدارات هذا العام لدعم تقنية ProMotion كما في جهاز iPad Pro اللوحي، إلا أن بعض التقارير مازالت تؤكد على أن ابل لن تقدم معدل تحديث 120 Hz هذا العام.

رقاقة المعالج في هواتف iPhone 12

تقدم ابل الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون بالجيل الجديد من المعالجات دائماً، ولا يختلف هذا العام أيضاً حيث تدعم ابل هواتف iPhone 12 برقاقة معالج A14 الجديدة التي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تدعم الإصدارات الجديدة بإستهلاك أقل في الطاقة مع آداء أعلى، حيث تشير بعض التسريبات إلى أن آداء الجيل القادم من هواتف الأيفون سيرتقي إلى مستوى MacBook Air بفضل رقاقة معالج A14 الجديدة.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات الأخيرة أن تقدم ابل الإصدارات الأربعة من هواتف iPhone 12 بمودم 5G، كما توفر ابل اثنان من الإصدارات بميزة الإتصال بشبكات 4G والتي ستقتصر على الإصدارات المميزة بحجم أصغر في الشاشة،

البطارية في هواتف iPhone 12

أشارت التقارير التي نشرت حتى الآن إلى أن ابل تقدم الإصدارت الجديدة من هواتف iPhone 12 بقدرة بطارية كالآتي:

هاتف iPhone 12 المميز بحجم 5.4 إنش بطارية بقدرة 2227 mAh

هاتف iPhone 12 Max المميز بحجم 6.1 إنش بطارية بقدرة 2775 mAh

هاتف iPhone 12 Pro بحجم 6.1 إنش وبطارية بقدرة 2775 mAh

هاتف iPhone 12 Pro Max بحجم6.7 إنش بطارية بقدرة 3687 mAh.

يذكر أن شركة ابل لا تقدم سماعات في محتوى الصندوق الخاص بهواتف iPhone 12 هذا العام وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، كما تشير التوقعات إلى أن ابل تهدف بهذا التغيير الجديد إلى دفع مستخدمي الإصدارات الجديدة لشراء سماعة AirPods اللاسلكية.

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