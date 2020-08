ظهور معلومات جديدة حول الشاشة القابلة للطي للهاتف Huawei Mate X2

فاطمة أيت طالب - دبي - وردتنا في وقت سابق من هذا اليوم معلومات جديدة مفادها أن الهاتف Huawei Mate X2 القابل للطي القادم من Huawei سيضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل على عكس هواتف Huawei Mate X الحالية التي تملك شاشة قابلة للطي نحو الخارج. والآن، نحن هنا مع معلومات جديدة من مصدر لطالما كان موثوقًا فيما مضى تفيد أن الهاتف Huawei Mate X2 القادم سيضم نفس الشاشة المستخدمة في Huawei Mate X و Huawei Mate XS الحاليين.

وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Huawei Mate X2 القادم سيضم بدوره شاشة بحجم 8.03 إنش، وهناك إحتمال كبير أيضًا أن تمتاز بنفس الدقة. وبالعودة إلى التقرير السابق، فيبدو أن شركة Huawei ستستورد الشاشات القابلة للطي التي ستستخدمها في هذا الهاتف من سامسونج و BOE، وسيتم حمايتها بإستخدام طبقة CPI بدلاً من Ultra Thin Glass.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن هاتف قابل للطي من Huawei مع شاشة قابلة للطي نحو الداخل، فقد قامت الشركة الصينية بتسجيل براءة إختراع لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لهذا التصميم في شهر يناير الماضي.

كشفت الرسومات التي قدمتها شركة Huawei إلى الهيئة التنظيمية المذكورة آنفًا أن هاتفها القابل للطي المقبل سيضم فتحة للقلم، وسيأتي مع أربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمام تتواجد على الشريط الجانبي العمودي، والذي هو أيضًا موضع الشاشة الثانوية. يمكنك إلقاء نظرة على الرسومات أدناه للحصول على فكرة أفضل عن التصميم.

