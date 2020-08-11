فاطمة أيت طالب - دبي - بالإضافة إلى حظر تطبيق TikTok، أعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرًا أنها ستقوم بحظر تطبيق WeChat. هذا وفقا لأمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يقوم فعليًا بمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل مع هذه التطبيقات.
نتخيل أن هذا سيكون له بلا شك تأثير سلبي على المستخدمين وشركة Tencent التي تقف وراء تطبيق WeChat، ولكن يبدو أيضًا أنه قد يكون له تأثير سلبي على الشركات الأمريكية مثل آبل أيضًا. هذا لأنه تم إقتراح أن حظر WeChat سيجبر آبل على إزالة التطبيق من متجر App Store الخاص بها، مما قد يؤدي إلى إنخفاض مبيعات iPhone.
هذا وفقا لمسح أجرته إحدى وسائل الإعلام المالية الصينية، حيث بناءً على نتائج الإستطلاع، يبدو أن 678000 مستخدم صيني أكدوا أنهم سيشترون هاتفًا مختلفًا إذا لم يعد WeChat متاحًا على منصة iOS. هذا مقابل 38600 مستخدم قالوا أنهم سيقومون ببساطة بإلغاء تثبيت التطبيق.
WeChat هو تطبيق مهم في الصين وأماكن أخرى في آسيا. هذا بسبب تعدد أوجه التطبيق، فهو لا يتيح للمستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض فقط، هو يتيح لهم أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومرئية، وإجراء عمليات الشراء، بالإضافة إلى إرسال الأموال وإستلامها. في الصين، يُعد التطبيق بالغ الأهمية أيضًا حيث يعتمد عليه الكثيرون لسداد الفواتير وشراء تذاكر القطار وما إلى ذلك، مما يعني أن فقدان WeChat قد يتسبب في إضطراب كبير في الحياة اليومية للعديد من المستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر تطبيق WeChat من قبل الحكومة الأمريكية قد يجلب معه أنباء سيئة جدًا لشركة آبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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