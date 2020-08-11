شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف قصة متصفح Firefox ولماذا اختارت الشركة هذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت واحدا من ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على متصفح موزيلا فايرفوكس يوميا لتصفح الانترنت والعمل بشكل أسهل وأسرع، فبالتأكيد تساءلت يوما ما أصل هذا الاسم، ولماذا اختار موزيلا اسم فايرفوكس، وماذا يعنى هذا الاسم، لذا نعرض فيما يلى قصة تسمية متصفح شركة موزيلا الشهير، وكيف تغير الاسم خلال شهور قليلة.

سر تسمية فايرفوكس

بدأ المشروع كفرع تجريبى من Mozilla Suite تحت اسم m / b (أو mozilla / browser)، وبعد أن تم تطويره بشكل كافٍ، ظهر للاختبار العام فى سبتمبر 2002 تحت اسم Phoenix.

تم الاحتفاظ باسم Phoenix حتى 14 أبريل 2003، عندما تم تغييره بسبب نزاع بشأن علامة تجارية مع شركة Phoenix Technologies ، التى تطور متصفحًا يستند إلى BIOS يسمى Phoenix FirstWare Connect).

تم تغيير الاسم إلى Firebird، لكن قوبل الاسم الجديد بردود فعل متباينة، لا سيما وأن خادم قاعدة بيانات Firebird يحمل نفس الاسم بالفعل، ورداً على ذلك، أكدت مؤسسة Mozilla أن المتصفح يجب أن يحمل دائمًا اسم Mozilla Firebird لتجنب الالتباس مع برنامج قاعدة البيانات، لكن أدى الضغط المستمر من مجتمع Firebird إلى تغيير آخر.

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ووفى 9 فبراير 2004 تمت إعادة تسمية المشروع باسم Mozilla Firefox (أو Firefox اختصارًا).

تم اختيار اسم "Firefox" إشارة إلى الباندا الحمراء لتشابهه مع "Firebird"، ولكن أيضًا لتميزه فى صناعة الحوسبة.

ولضمان عدم ضرورة إجراء تغييرات إضافية على الاسم، بدأت مؤسسة Mozilla فى عملية تسجيل Firefox كعلامة تجارية لدى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية فى ديسمبر 2003.

وأدت عملية تسجيل العلامة التجارية هذه إلى تأخير لعدة أشهر فى إصدار Firefox 0.، فعندها اكتشفت الشركة أن Firefox قد تم تسجيله بالفعل كعلامة تجارية فى المملكة المتحدة لبرنامج شركة Charlton، لكن حل الموقف عندما مُنحت الشركة ترخيصًا لاستخدام علامة Charlton الأوروبية التجارية.