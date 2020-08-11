شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصيحة أعطاها "ستيف جوبز" لرئيس أبل الحالى ساهمت فى نمو الشركة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت تسع سنوات تقريبًا منذ أن تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل وخلف ستيف جوبز، وقد كانت هناك دائمًا مقارنات بين أسلوب القيادة لدى "كوك" و "جوبز"، وألقى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نظرة ثاقبة على قيادة كوك وكيف تختلف - وفي بعض الأحيان على حد سواء - عن جوبز، وبحسب موقع TOI الهندي، فإن كوك اتبع نصيحة معينة قدمها سلفه، ووفقًا للتقرير، يتبع كوك نصيحة جوبز منذ أن تولى المنصب وهي: "لا تسأل ماذا سأفعل، افعل ما هو صحيح "، ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تتمتع شركة آبل تحت قيادة كوك ببيئة عمل أكثر استرخاءً مما كانت عليه في ظل جوبز، الذي كان معروفًا بكونه مدير مهام.

ومع ذلك، يقول التقرير أيضًا أنه تمامًا مثل جوبز، فإن "كوك" بالمثل متطلب وموجه للغاية بالتفاصيل، ووفقًا للتقرير، يستيقظ "كوك" قبل الساعة 4 صباحًا كل صباح ويراجع بيانات المبيعات العالمية، وكل يوم جمعة، يلتقي "كوك" بفريق العمليات والشؤون المالية في الشركة، وقد ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل أصيب بالإحباط عندما شحنت شركة أبل بشكل خاطئ 25 جهاز كمبيوتر إلى كوريا الجنوبية بدلاً من اليابان.

كما أخبر الموظفين أنه أظهر كيف أن شركة آبل "تفقد التزامها بالتميز"، ويكشف التقرير أيضًا أن "كوك" يتوخى الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بإطلاق منتجات جديدة، وعندما يتعلق الأمر بتقييم أفكار المنتجات الجديدة، يكون كوك حذرًا ومن المعروف أنه "اتخذ موقفًا في بعض المناقشات بأنه لا يريد إطلاق منتج قد يباع بشكل سيء ويقوض سجل نجاح الشركة"، وفقًا للتقرير.