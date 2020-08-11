شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حلول تساعدك على تحسين جودة شبكات المحمول.. لكن الأخيرة قد تتسبب في حبسك! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش برنامج Tech 7 الذي يقدمه الزميل تامر إمام ويذاع عبر تلفزيون الخليج 365 على منصات التواصل الاجتماعي، مشكلة ضعف شبكات المحمول لدى العديد من المستخدمين داخل بعض المناطق على مستوى الجمهورية.

وتطرقت الحلقة للحديث عن أسباب ضعف الشبكات، بجانب تقديم مجموعة من الحلول التي يمكن اتباعها من أجل تحسين قوة وكفاءة الشبكة.

طريقة اختبار قوة شبكة المحمول

قبل الحكم على شبكة المحمول بأنها ضعيفة، يجب القيام باختبار كفاءة الاتصال بالشبكة، وإذا كان الهاتف يعمل بنظام iOS يمكن الاتصال بهذا الكود #3001#12345 من أجل الحصول على القياس بالتحديد، أما إذا كان الهاتف يعمل بنظام أندرويد فيمكن الوصول لقياس جودة الشبكة من خلال الدخول على الإعدادات ثم معلومات الهاتف ثم حالة الشبكة.

الرقم الذي سيظهر لك هو قوة الشبكة في المنطقة التي تتواجد بها، ولو ظهرت النتيجة -50 ديسيبيل ميللي وات وحتى -100 فهذا يعني أن الاتصال جيدا، أما إذا انخفض الرقم ووصل إلى -120 أو أقل فهذا يعني سوء جودة الاتصال بالشبكة.

ما هو سبب ضعف شبكات المحمول؟ وما هو الحل؟

ضعف شبكات المحمول له عدة أسباب، بعضها ذات طبيعة جغرافية وبعضها ذات طبيعة تقنية، وقد نبذل وقتا طويلا في محاولة للتعرف على سبب ضعف الشبكة، لذلك يجب استغلال هذا الوقت في تجربة بعض الحلول أملا في تحسين جودة الشبكة، ونستعرض معكم الحلول على النحو التالي:

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أولا- قم بظبط موبايلك على وضع الطيران airplane mood واتركه لمدة 30 ثانية تقريبا، ثم قم بإلغاء وضع الطيران والعودة مجددا للوضع الطبيعي، في تلك الحالة سيقوم هاتفك بالبحث عن الشبكة، وسيتم الاتصال بأقرب برج محمول، وفائدة تلك الخطوة أنه في بعض الأحيان يقوم هاتفك بالاتصال ببرج بعيد مما يؤدي لضعف الشبكة.

ثنيا، حاول التعرف على مكان البرج الذي يتصل به هاتفك، ويمكنك تحميل تطبيق Open Signal ليساعدك على ذلك، وفي بعض الأحيان تلاحظ قوة الشبكة داخل منطقة معينة بالمنزل مثل المطبخ في حين تجد الشبكة سيئة داخل الصالة مثلا، وفي تلك الحالة يمكنك أيضا العودة للحل السابق الخاص بوضع الطيران فقد يساعدك على الاتصال ببرج آخر.

ثالثا، قم بإزالة غطاء ظهر الهاتف "الجراب"، خاصة إذا كان الجراب مصنوع من مادة عازلة أو مادة ثقيلة، لأن مكان الهوائي غالبا يتأثر بوجود حائل بينه وبين برج المحمول المتصل به.

رابعا، قم بتغيير إعدادات اتصال الهاتف لديك واضبطه على الجيل الثاني 2G إذا كنت تحتاج أكثر لإجراء المكالمات الصوتية، وفي تلك الحالة يمكنك الاعتماد على شبكة واي فاي للحصول على الإنترنت، ففي الغالب تكون شبكات 2G خالية من الضغط وبالتالي ستتمكن من الاتصال بالبرج بسهولة، على عكس شبكات الجيل الرابع 4G التي يتجه غالبية المستخدمين للاعتماد عليها الآن.

خامسا، قم بتغيير نوع الموبايل، وهو من الحلول الصعبة لكنه قد يأتي بنتيجة جيدة للغاية، حيث أن بعض العلامات التجارية للهواتف تستخدم هوائي ردئ وضعيف لا يستطيع الاتصال بالأبراج أو ينقطع الاتصال من وقت لآخر، وهذه الماركات من الهواتف معروفة ولا داعي لذكر اسمها.

سادسا، قم بالتحويل لشبكة محمول أخرى، فأحيانا بعض الشركات تقوم بالاهتمام بزيادة أبراجها داخل منطقة محددة لكنها تتجاهل مناطق أخرى، فإذا شعرت بأن الشركة التي تعاقدت معها لا تمتلك أبراج بأعداد كافية فعليك التحويل لشركة أخرى بنفس الرقم إذا أردت، وعليك اللجوء لسؤال جيرانك عن أفضل شبكة بالمنطقة وبعدها يمكنك تحديد الشركة الجديدة.

سابعا، يمكنك اللجوء لجهاز تقوية الشبكة، ولكن يجب أن تكون حذرا لأن الأجهزة المباعة بالأسواق أو عبر الإنترنت بعضها يكون مهربا وهو ما قد يعرضك للحبس أو الغرامة، حيث يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بتنظيم حملات لضبط تلك الأجهزة، ويمكنك تقديم شكوى جماعية بالتنسيق مع جيرانك، وفي الغالب تستجيب شركة المحمول وتقوم بمنحك جهاز تقوية الشبكة المعتمد منها.