شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتوصل نت من موبايلك.. يعنى إيه "هوت سبوت"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الاحيان يحتاج المستخدم للحصول على اتصال انترنت إلا أنه لا يتمكن من الحصول على اتصال مباشر مما يدفعه للاعتماد على الإنترنت الموجود في الهاتف الذكي وذلك من خلال الاعتماد على تقنية "الهوت سبوت" لتوصيل الإنترنت معا.

ما هو Hotspot؟

عبارة عن وسيلة تمكن الأجهزة الأخرى من المشاركة بالاتصال عبر شبكة هاتفك الذكي، سواء على الجيل الثالث أو الرابع، أو بتعبير آخر، فهي تقوم باستهلاك كمية البيانات من خلال شبكة الهاتف وجعلها متاحة للاستخدام من قبل أجهزة أخرى سواء جوالات أو الحاسب الآلي أو جهاز آخر.

Advertisements

ويمكن تنفيذ هذه العملية من خلال عدة طرق، من ضمنها وصل الهاتف بجهاز الكمبيوتر عن طريق الـ USB، أو مشاركة تدفق البيانات عبر تقنية البلوتوث، أو جعل الموبايل باعتباره نقطة اتصال لاسلكية وجهاز توجيه كما لو أنه راوتر، وبالتأكيد توجد كل هذه الأنواع للاتصال بالشبكة في جميع أجهزة أندرويد.

ويجب ملاحظة أن استخدام هذه التقنية تعطي لقدرة على توزيع الإنترنت على 8 أجهزة مختلفة، لكن يجيب ملاحظة أنه في حالة الاشتراك في باقة انترنت محدودة، فإن هذا سيعني أن المستخدم سيخسر تلك الكمية التي يمتلكها من البيانات فهي توزع كمية البيانات التي لديك على الأجهزة المتبقية.