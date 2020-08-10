4 حلول لمشكلة اختفاء جهات الإتصال من Google Duo على Android و IOS

Google Duo يواجه مشكلة ظهرت عند العديد من المستخدمين على هواتف Android و IOS و هي اختفاء جهات الإتصال من على التطبيق و بالتالي لا تستطيع الوصول لهم او الإتصال بهم من خلال التطبيق. لذلك نحن في هذا المقال سنقوم بعرض 4 حلول مختلفة لهذه المشكلة يمكن ان تكون هذه الحلول مناسبة لمشكلتك و تحلها لك نهائيًا. تطبيق Google Duo من افضل تطبيقات الإتصال بالفيديو على الهواتف و هناك اقبال كبير عليه لذلك هذا المقال لك لحل المشكلة ان كنت تواجهها

تحقق من معلومات جهات الإتصال

اول خطوة يمكن القيام بها التأكد انك قد قمت بتسجيل بيانات جهات الإتصال دائمًا. تحقق اصلًا من كون جهات الإتصال هذه مسجلة على الجهاز ام لا. تحقق من رقم المحمول المرتبط بها و البريد الإلكتروني و غير ذلك من المعلومات التي تخص جهة الإتصال. بعض الناس قد جربوا ازالة كود الدولة من جهة الإتصال لحل هذه المشكلة و قد نجح الأمر بالنسبة لهم. مثال على ذلك ففي مصر كود الدولة هو +2. فرقمك ان كان 01123456789 فبكود الدولة يصبح +201123456789 بالتالي لضبط الأمر قم بإزالة +2 في بداية الرقم و سيتم حل المشكلة بالنسبة لك. اذا كان الرقم لم يظهر تحقق انك قد سجلت الرقم الصحيح لجهة الإتصال هذه فأغلب الناس معهم اكثر من رقم. و قد يكون معك رقم لا يحمل Google Duo فحسب

اسمح لـ Google Duo بالوصول لجهات الإتصال

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ثاني شئ يمكن ان يسبب هذه المشكلة هو ان التطبيق لا يستطيع الوصول لجهات الإتصال الخاصة بك اساسًا. لذلك فالحل هو اعادة اعطاء الصلاحية و السماح له بالوصول لجهات الإتصال الخاصة بك. و هناك خطوات بسيطة من اجل اصلاح هذه المشكلة سواء على Android او على IOS. فمثال على ذلك على IOS ستفتح الـSettings و تذهب الى Privacy ثم Contacts ثم تفعل الإختيار امام Duo. يمكنك اعادة تعطيل و تفعيل الإختيار اذا كان مفعلًا بالفعل. على Android ستذهب الى اعدادات التطبيقات و من ثم Permission Manager و من ثم تفعل وصول Duo الى جهات الإتصال و سجل المكالمات و تحقق بعد ذلك من حل المشكلة

مسح الـCache

الخطوة التي يمكن التفكير بها تاليًا هي مسح الـCache الخاص بالتطبيق. ملفات الـCache هي ملفات مؤقتة يستعملها التطبيق للعمل. قد تتضرر مع الوقت او وحدها لذلك مسح الـCache سيكون حلًا سهلًا و ذا احتمالية كبيرة للنجاح. كيف ذلك؟. على Android فقط للأسف ستذهب الى اعدادات التطبيق نفسه من خلال Settings-apps و من ثم Storage و الضغط على زر Clear Cache -يمكنك الضغط على زر Clear Data لمسح كل بيانات التطبيق و تسجيل الدخول من البداية ايضًا- و من ثم التحقق ما ان كانت المشكلة قد حلت.

تحديث التطبيق او اعادة تثبيته

الحل النهائي هو افتراض ان المشكلة بداخل التطبيق نفسه او النسخة التي عندك نفسها. و الحل بسيط جدًا. قم بتحديث التطبيق من على المتجر. ان كنت على آخر نسخة منه قم بإعادة تثبيته فقط. و بنسبة كبيرة ستحد ان المشكلة قد تم حلها و سيعمل التطبيق مجددًا بكفائة. و لن تواجه اي مشكلة في تشغيله بعد ذلك كما اتمنى. فقط حدثه او قم بإعادة تنزيله من المتجر من جديد و جرب ذلك. فيمكن ان يتم حل المشكلة بشكل كامل

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