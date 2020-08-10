تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف Mate X2 بنفس حجم الشاشة المميز للإصدار السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس العملاق الصيني قريباً بإصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان Mate X2، والذي يعد الإصدار الثالث للشركة، وفي أحدث التسريبات كشف عن حجم الشاشة للإصدار الجديد الذي يتوافق مع إصدار الشركة السابق Mate X.

نشر Ross Young تغريدة على تويتر مؤخراً يكشف من خلالها عن حجم الشاشة لإصدار هواوي القادم من الهواتف القابلة للطي Mate X2، والذي ينطلق قريباً بحجم 8.3 إنش في الشاشة، وهو نفس الحجم المميز لشاشة هاتف Mate X عن فتح الشاشة.

تستمر المنافسة بين عمالقة تصنيع الهاتف في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث قدمت سامسونج مؤخراً هاتف Galaxy Z Fold2 5G، بينما تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدارها الثالث من هذه الفئة.

ولقد شغل هاتف Mate X2 بعض التسريبات مؤخراً، حيث أشارت تسريبات نشرت مؤخراً عبر Ross Young على أن شاشة الهاتف ستدعم الطي إلى الداخل على عكس الإصدارات السابقة من الشركة.

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وفي تغريدة جديدة من Ross Young كشف عن حجم الشاشة لهذا الإصدار التي تحاكي الإصدار السابق Mate X أي بحجم 8.3 إنش، كما أكد سابقاً على أن كلاً من سامسونج وBOE تدعم هواوي هذا العام بألواح شاشة Mate X2.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Mate X2 لن يأتي بزجاج فائق النحافة بتقنية سامسونج UTG، حيث تستخدم هواوي ألواح CPI في تصميم الشاشة أو من البوليميد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إصدار هواوي القادم خلال الأشهر المقبلة.

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