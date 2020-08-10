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وأشار التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “واتسآب” تختبر حاليا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي “أندرويد” و”آيفون”.
وستستمح تلك التقنية أيضا باستخدام نفس حساب “واتسآب” على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.
وأوضحت “واتسآب” أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، وستعتمدها في الفترة المقبلة.
كما سيمكن أيضا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من “واتسآب ويب”.
وأعلن تطبيق واتساب ، في وقت سابق عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر للتحقق من المعلومات الخطأ، حسب ما أعلنت الشركة.
وسيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر من خلال سلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر.
ويؤدي النقر على رمز العدسة المكبرة إلى البحث عن محتويات الرسالة عبر الإنترنت، مع فكرة أن هذا يجب أن يكشف عن أي نظريات مؤامرة شائعة أو معلومات خطأ تحتوي عليها الرسالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. واتسآب يتيح نقل المحادثات من “أندرويد” إلى “آيفون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.