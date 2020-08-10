لأول مرة.. واتسآب يتيح نقل المحادثات من “أندرويد” إلى “آيفون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وأشار التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن “واتسآب” تختبر حاليا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي “أندرويد” و”آيفون”.

وستستمح تلك التقنية أيضا باستخدام نفس حساب “واتسآب” على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.

وأوضحت “واتسآب” أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، وستعتمدها في الفترة المقبلة.

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كما سيمكن أيضا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من “واتسآب ويب”.

وأعلن تطبيق واتساب ، في وقت سابق عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر للتحقق من المعلومات الخطأ، حسب ما أعلنت الشركة.

وسيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر من خلال سلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر.

ويؤدي النقر على رمز العدسة المكبرة إلى البحث عن محتويات الرسالة عبر الإنترنت، مع فكرة أن هذا يجب أن يكشف عن أي نظريات مؤامرة شائعة أو معلومات خطأ تحتوي عليها الرسالة.