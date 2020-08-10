تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية لهاتف شاومي Mi 10 Ultra باللون الأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات المصورة الحية اليوم لتقدم نظرة أوضح على تصميم هاتف شاومي المرتقب Mi 10 Ultra باللون الأبيض، كما إستعرضت التسريبات السعر المتوقع لهذا الإصدار.

نشر مؤخراً صور ثلاثية الأبعاد كُشِف من خلالها عن التصميم الذي ينطلق به هاتف Mi 10 Ultra الذي يقدم من شاومي غداً 11 من أغسطس في إحتفالات الشركة السنوية، كما أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي كبديل لعنوان Mi 10 Pro Plus السابق.

ويظهر هاتف Mi 10 Ultra في الصور الحية الجديدة باللون الأبيض اللامع أو المتدرج، كما تؤكد الصورة على ميزة التكبير الرقمي حتى 120 مرة التي تظهر بوضوح في الصورة المسربة.

أيضاً تكشف الصور عن رؤية أوضح لتصميم وإعدادات الكاميرة الخلفية الرباعية في هاتف Mi 10 Ultra، والتي تأتي في شريط مستطيل، مع فلاش مع المستشعر الثاني للكاميرة .

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كما إستعرضت تسريبات مصورة أخرى السعر الذي ينطلق به هاتف Mi 10 Ultra، حيث يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 900 دولار تقريباً، بينما يأتي النموذج الأعلى من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1000 دولار تقريباً.

أيضاً ينطلق هاتف Redmi K30 Ultra بثلاثة نماذج للأسواق، حيث يأتي النموذج الأول بسعر 350 دولار تقريباً، بينما يتميز النموذج الثاني بسعر 400 دولار تقريباً، ويأتي أعلى نموذج من الهاتف بسعر 500 دولار.

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