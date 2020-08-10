تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض بعض من مميزات واجهة HydrogenOS 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق الإصدار التجريبي الخاص بالسوق الصيني من واجهة HydrogenOS 11، واليوم كُشِف عن مقطع تشويقي يستعرض بعض من مميزات هذا التحديث.

تقدم شركة وان بلس تحديث HydrogenOS 11 بمجموعة من المميزات والأدوات الجديدة، مع بعض التغييرات في التصميم، وميزة Always-on display.

ويكشف مقطع الفيديو الخاص بتحديث HydrogenOS 11 عن شاشة جديد خاصة بالإتصال، كما تأتي الواجهة الجديدة بخلفية حية وتفاعلية.

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ولقد إستعرضت وان بلس في وقت سابق ميزة Always-on display، واليوم تظهر الخاصية نشطة بالفعل في واجهة المستخدم.

كما تقدم وان بلس لواجهة HydrogenOS 11 تطبيق الطقس الإفتراضي بتصميم جديد، والذي يتضمن الآن مجموعة كبيرة من الأدوات والرسوم المتحركة التي تدعم عرض الطقس الحالي.

يذكر أن وان بلس تقدم العديد من المميزات في الإصدار الخاص بالسوق الصيني من تحديث HydrogenOS 11، بينما يأتي تحديث واجهة OxygenOS في الأسواق العالمية بأغلب هذه المميزات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن سلسلة OnePlus 8T.

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