إختبارات الأداء لـ iMac 2020 الجديد تكشف أنه يستحق الترقية إليه

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أكثر من عام، قامت شركة آبل في الأسبوع الماضي بترقية iMac الخاص بها من خلال منحه المعالجات الأحدث من شركة Intel، والذاكرة التخزينية SSD التي تمتاز بالمزيد من السرعة والكفاءة، فضلا عن ترقية جودة ودقة كاميرا الويب بحيث أصبحت الآن تمتاز بدقة 1080p.

لذا فإن السؤال هو، هل يستحق iMac الجديد أن تقوم بالترقية إليه؟ تبين أنه كذلك، على الأقل وفقا لإختبارات الأداء المختلفة. في مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب من قبل Max Yuryev، فقد قام بإختبار iMac 2019 المزود بالمعالج Intel Core i9 مع iMac 2020 المزود بالمعالج Intel Core i7، وقد سجل الحاسوب الأول 8292 نقطة في إختبار النوى المتعددة، في حين سجل الحاسوب الثاني 9741 نقطة في نفس الإختبار.

نظرًا لأن غالبية الأشخاص لا يستطيعون شراء الطرازات الغالية، فقد أجرى موقع Macotakara أيضًا إختباراته الخاصة على الطرازات المزودة بمعالجات Intel Core i5، وقد سجل iMac 2019 نحو 5100 نقطة بينما سجل iMac 2020 نحو 5688 نقطة. هذا يمثل ترقية مهمة على مستوى الأداء، لذا إذا كنت تفكر في الحصول على iMac الجديد، فيبدو أنه يستحق الإقتناء.

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ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن iMac الجديد يمكن أن يكون واحدًا من حواسيب iMac الأخيرة المُزودة بمعالجات Intel، وذلك لأن شركة آبل ستتوقف تدريجيًا عن إستخدام معالجات Intel في الحواسيب الخاصة بها وستستخدم بدلاً من ذلك معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM. إذا لم تكن في عجلة من أمرك للترقية، فقد يكون من المفيد الجلوس والإنتظار لمعرفة ما كانت تخبزه لنا شركة آبل طيلة هذه الفترة.