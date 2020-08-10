تشكيلة iPhone 12 Series ستدعم نظام الملاحة BeiDou، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل وسلسلة هواتف iPhone على وجه الخصوص لم يكن وضعها في السوق الصيني سهلاً على الإطلاق، فقد كانت تواجه مختلف الضغوطات والعوائق بسبب القوانين التنظيمية المحلية والظروف القانونية والسياسية. وأضف إلى ذلك بعض الأشياء الأخرى مثل إفتقار هواتف iPhone للدعم الرسمي لنظام الملاحة BeiDou الصيني.

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا نقلا عن مطلعين على الوضع، فقد يتغير ذلك أخيرًا مع سلسلة هواتف iPhone 12 Series. يوم الأربعاء الماضي، صرح المتحدث الرسمي بإسم BeiDou ومدير مكتب الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني، السيد Ran Chengqi بالقول : ” ستستخدم آبل نظام الملاحة BeiDou عاجلاً أم أجلاً…”.

Advertisements

والأهم من ذلك، أن هذا التلميح الغامض تم دعمه لاحقًا من قبل مصادر موثوقة مختلفة أوضحت بدورها أن شركة آبل تعمل حاليًا على تحسين أداء وتوافق نظام الملاحة BeiDou مع سلسلة هواتف iPhone 12 Series. وعلى ما يبدو، أحد الإختبارات التي تم إجراؤها هو التحقق من الدعم المناسب لـ BeiDou. حاليًا، حتى iPhone 11 Pro Max الأكثر تقدمًا يدعم GPS فقط، إضافة إلى A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS.

يغطي نظام الملاحة BeiDou أكثر من 200 دولة حول العالم، ويملك أكثر من 100 مليون مستخدم و200 مليون جلسة يوميًا. لطالما كانت الأجهزة التي تدعم BeiDou وخاصة الهواتف الذكية محبوبة لدى المستهلكين في الصين وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فنظام BeiDou يوفر أداء أفضل لهؤلاء المستخدمين. وعلاوة على ذلك، الأجهزة المتوافقة مع نظام الملاحة BeiDou يجري تصديرها وإستخدامها في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم. كان نقص الدعم عقبة رئيسية أمام شركة آبل وسيقدم التوافق مع هذه الخدمة فوائد كبيرة لجزء كبير من قاعدة مستخدميها.