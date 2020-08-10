سامسونج تتحدث عن الكاميرا والقلم S Pen وتكنولوجيا Ultra-Wideband في Galaxy Note 20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت سامسونج ثلاثة فيديوهات توضح لنا مدى تقدم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra على مستوى الكاميرا والقلم S Pen وتكنولوجيا Ultra-Wideband.
تتحدث الفيديوهات الثلاثة بالتفصيل عن الميزات الجديدة في الهاتف Galaxy Note 20 Ultra. على سبيل المثال، يمكنك معرفة كيفية تسجيل فيديو أفضل بإستخدام وضع Pro Video على Galaxy Note 20 Ultra، فهو يتيح لك إستخدام ميكروفونات الهاتف الثلاثة لتحسين الصوت المسجل إما من الجزء الأمامي أو الخلفي للهاتف وكذلك ضبط مستويات الصوت أثناء التسجيل.
تعرض سامسونج إيماءات S Pen الجديدة للتنقل عبر الشاشة، والتعليق على المستندات وإنشاء ملاحظات أفضل. وفي الأخير، قررت سامسونج الحديث عن تكنولوجيا Ultra-Wideband التي تم عرضها لأول مرة في الهاتف Galaxy Note 20 Ultra، وهي التقنية التي تسمح بالإتصال الواعي بالمكان حيث يمكنك إرسال الملفات بسرعة من Galaxy Note 20 Ultra إلى أجهزة الأندرويد الأخرى بسرعة. تتمتع تكنولوجيا Ultra-Wideband أيضًا بنطاق تردد أعلى من البلوتوث ويمكن إستخدامها في المستقبل مع أجهزة إنترنت الأشياء مثل فتح الأبواب أو السيارات الذكية.
مقاطع الفيديو تتحدث باللغة الكورية، لذا ستحتاج إلى الإستعانة بترجمة اليوتيوب لفهم ما يقوله الخبراء.
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