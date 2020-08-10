Xiaomi تعلن عن تحديث Miui بدون البرامج المحظورة

اعلنت Xiaomi انها ستصدر تحديث جديد لواجهة Miui في الهند و ذلك لمسح كل التطبيقات التي قامت الحكومة الهندية بحظرها داخل الدولة. و قد جاء هذا القرار بعد قيام الحكومة الهندية بحظر العديد من التطبيقات و البرامج المتعلقة بدولة الصين. ابرزها تطبيق WeChat تطبيق المحادثات الشهير جدًا في الصين و اساس تطبيقات المحادثات هناك و تطبيق Mi Community الخاص بالمجتمع الخاص بشركة شاومي. و ذلك بسبب الخلاقات الحالية بين الحكومة الصينية و الحكومة الهندية على الحدود الخاصة بالدولتين. لنتناقش قليلًا في التفاصيل

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ماذا نعرف ؟

هناك خلافات قائمة على الحدود بين الهند و الصين تؤثر على علاقة شاومي بالسوق الهندية

اثر ذلك الخلافات ان الهند قد قامت بحظر تطبيقات عديدة خاصة بالشركات و الحكومة الصينية

نتيجة كل هذه الخلافات لجأت شاومي لإطلاق نسخة جديدة من الواجهة بدون البرامج المحظورة للهند

Xiaomi و واجهة miui المعدلة

اعلنت شركة Xiaomi عن اطلاق تحديث جديد لواجهتها الشهيرة Miui قامت فيه بإزالة كل برامجها المحطورة بالهند. ليس برامجها فقط بل اي تطبيق “صيني” قد تم حظره في الهند لن يصدر مدمجًا بالنظام بداية من هذا التحديث. و قد اكدت الشركة لموقع Android Authority بأن كل الهواتف الخاصة بها في الهند ستحصل على هذا التحديث. و كل الهواتف التي ستصدر بعد ذلك ستصدر بهذه الواجهة. و قد اكدت الشركة كذلك انها ستصدر تحديثًا لتطبيق التنظيف الخاص بها. لحذف اسم Cleaner Master المملوك لمجموعة Cheetah mobile الصينية. و انها اصلًا لا تستعمل Cleaner Master ضمن برمجياتها. و كذلك اكدت الشركة من ناحية تسجيل البيانات بأن كل بيانات المستخدمين من الهند مخزنة على سيرفرات الشركة المحلية في الهند. ليست على سيرفرات في الصين او في اي دولة اخرى. و قد اكدت شاومي كل ذلك عن طريق حسابها في الهند على موقع التواصل الإجتماعي twitter.

تغريدة الشركة

جاء رد الشركة السريع بعد ان قامت الحكومة الهندية بحظر 59 تطبيق مملوك لشركات و مؤسسات صينية في الأساس. منها تطبيقات مملوكة لشركة Xiaomi و مدمجة في واجهة Miui منهم تطبيق المجتمع Mi Community و تطبيق المتصفح Mi Browser المملوك لشركة شاومي. و قررت الرد بسرعة حتى لا تتوتر علاقتها مع السوق الهندية يكفي ان التجار في الهند لجأوا لإخفاء شعار الشركة خوفًا من رد فعل المجتمع عليهم و ان الشركة قد طبعت عبارة Made in India لتستطيع الإستمرار هناك بدون مشاكل

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