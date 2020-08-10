تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يجلب قريباً ميزة مزامنة المحادثات بين تطبيق الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري WhatsApp في العمل على إصدار تجريبي جديد يجلب ميزة مزامنة المحادثات الخاصة بالمستخدمين بين تطبيق الأندوريد وتطبيق منصة iOS.

واجه العديد من المستخدمين مشكلة فقدان البيانات من تطبيق الواتس اب عند التبديل بين التطبيق الخاص بمنصة الأندوريد إلى التطبيق الخاص بمنصة iOS، ولقد سجل العديد من المستخدمين بالفعل شكاوى حول عدم دعم التطبيق لنقل البيانات بين الأندوريد وiOS.

كشف موقع WABetaInfo عن الإصدار التجريبي الجديد لتطبيق WhatsApp، الذي يأتي بمميزات جديدة يأتي على رأسها دعم نقل البيانات من منصة iOS إلى الأندوريد، أو مزامنة المحادثات بين التطبيقات.

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ولقد بدأ مطوري تطبيق الواتس اب منذ فترة في العمل على تطوير التطبيق لدعم أجهزة متعددة بحساب واحد فقط للمستخدم، واليوم يكشف عن ميزة جديدة يتم تطويرها لدعم المستخدم في التبديل بين الأجهزة المختلفة بسلاسة بين منصتي الأندوريد وiOS دون فقدان للبيانات.

وتشير التسريبات إلى أن ميزة مزامنة المحادثات تختبر في البداية على تطبيق المتصفح، حيث تعمل الميزة الآن على مزامنة البيانات بين المتصفح وتطبيق الهاتف من خلال الإتصال عبر Wi-Fi ومن ثم نقل البيانات، ومن المقرر أن يتم مزامنة البيانات بين الأجهزة ومن ثم سيتم إرسال إشعار للأجهزة المتصلة بحساب واحد.

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