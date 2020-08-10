تكنولوجيا: سامسونج تطلق صفحة Galaxy M51 إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري صفحة خاصة بهاتفها المرتقب Galaxy M51 على موقع الشركة في روسيا، إستعداداً لكشف النقاب عن هذا الإصدار قريباً.

شغل هاتف Galaxy M51 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد أشارت التوقعات إلى أن سامسونج تستعد لتقدم هذا الإصدار قريباً، واليوم تنطلق الصفحة الرسمية للهاتف بالفعل.

ويظهر هاتف Galaxy M51 في الصفحة الرسمية على موقع سامسونج بنموذج رقم SM-M515F/DSN، وهو النموذج الذي رصد في قوائم FCC خلال الفترة الماضية.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy M51 قريباً بتصميم Infinity-O في الشاشة التي تتميز بحجم 6.7 إنش، كما يأتي بقياسات 162.6 في 77.5 في 8.5مم، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل.

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ولقد إختلفت التسريبات حول رقاقة المعالج التي تدعم هذا الإصدار، حيث تتجه بعض التسريبات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 675، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن هاتف Galaxy M51 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730.

هاتف Galaxy M51 ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

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