تشكيلة iPhone 12 Series ستحتفظ بالقطع العريض في الشاشة، وفقا لتسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الإنتقادات التي واجهتها شركة آبل بسبب هواتف iPhone الحديثة هو قص جزء كبير من أعلى الشاشة من أجل كاميرا TrueDepth المسؤولة عن خاصية Face ID. في الغالب، إعتاد الكثيرون على هذا القطع الموجود في الشاشة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحسينه أو حتى إزالته بالكامل.

إذا كنت تأمل في أن يختفي القطع قريبًا، فقد تشعر بخيبة أمل عندما تعلم أن سلسلة هواتف iPhone 12 Series ستحتفظ بنفس القطع الموجود في تشكيلة iPhone 11 Series الحالية. لقد رأينا شركات أخرى تحاول التغلب على هذا من خلال إستبدال القطع بالثقب في الشاشة، ولكن يبدو أن التسريب الجديد الذي وردنا مؤخرًا من الحساب Mr-White على شبكة تويتر يشير إلى أنه لن يتغير أي شيء في حالة iPhone 12.

كما قلنا، أصبح معظمنا معتادًا على القطع، لذا فإن هذا ليس بالضرورة أسوأ شيء في العالم، ولكنه أمر محبط بعض الشيء لأولئك الذين يأملون في أن تكون آبل أول من يحل هذه ” المشكلة “.

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بطبيعة الحال، لا يمكننا أن نقول بأن هذه الصورة المنشورة على تويتر تخص بالفعل iPhone 12، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الإهتمام. من المتوقع أن تُعلن آبل عن أربعة هواتف iPhone جديدة في وقت لاحق من هذا العام بأحجام تشمل 5.4 إنش و 6.1 إنش و 6.7 إنش.