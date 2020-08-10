تحديث جديد يُفعل VO2 Max ومراقبة مستويات الأوكسجين في الدم على Galaxy Watch 3

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في الأسبوع الماضي، والآن هي بدأت بالفعل بتلقي أول تحديث لها، والذي يقوم بتفعيل بعض الميزات التي كانت معطلة إفتراضيًا في الساعة الذكية، بما في ذلك ميزة المعدل الأقصى لاستهلاك الأوكسجين VO2 Max، وميزة قياس مستوى الأوكسجين في الدم. الميزة الأخيرة غير متوفرة في تسع دول، والتي تشمل الجزائر وأنغولا وكندا وفرنسا وإيران واليابان وليبيا وجنوب إفريقيا وتايلاند.

التحديث الجديد يبلغ حجمه 80 ميغابايت، ويجلب معه أيضًا ميزة Advanced Running Analysis والتي توفر لك معلومات وإحصائيات لتحسين أدائك في الركض، بالإضافة إلى ميزة Sleep Score التي تساعدك على فهم أنماط نومك.

تتميز Galaxy Watch 3 أيضًا بدعمها لخاصية قياس ضغط الدم وخاصية التخطيط الكهربائي للقلب، ولكن لم يتم تفعيل هذه الميزات حاليًا بسبب حاجة هذه الميزات لموافقات الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان. كان هذا هو الحال مع Galaxy Watch Active 2 التي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس من العام الماضي، والتي تم تفعيل خاصية التخطيط الكهربائي للقلب فيها الأسبوع الماضي.

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بالنظر إلى أن الحكومات حول العالم مشغولة الآن بمحاربة جائحة COVID-19، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ومراقبة ضغط الدم على Galaxy Watch 3.