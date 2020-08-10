الهاتف Surface Duo المزدوج الشاشة يظهر في صور رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo الذي كشفت عنه شركة مايكروسوفت لأول مرة في شهر أكتوبر من العام الماضي في مجموعة من الصور الرسمية الجديدة التي نشرها المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.

تظهر لنا هذه الصور الهاتف Surface Duo وهو في وضعية مغلقة وفي وضعية مفتوحة. تحتوي الواجهة الأمامية للهاتف على شعار مايكروسوفت نظيف، وأثناء فتحه يمكنك رؤية الفلاش بجوار الكاميرا في الزاوية العلوية اليمنى، وهي إضافة جديدة. تظهر هذه الصور أيضًا إضافة ( Widget ) البحث من جوجل على الشاشة الرئيسية مع التاريخ والوقت، ودرج في الأسفل يضم ثلاث تطبيقات، وهي Microsoft Edge و OneNote و Outlook.

يحتوي الدرج على الشاشة الثانية على تطبيقات جوجل، بما في ذلك Google Phone و Google Camera و Messages. أما بخصوص الصفحة الرئيسية، فهي تضم تطبيقات مايكروسوفت وتطبيقات الطرف الثالث. يمكنك أيضًا رؤية مجلدين يجمعان تطبيقات مايكروسوفت وجوجل، مع إختصار أدناه لفتح Microsoft Edge و OneNote في وقت لاحق للإستفادة من شاشتين.

Advertisements

يُقال أن هذه الميزة تُدعى ” App Groups “، وهي الميزة التي ستتيح لك إنشاء زوج من التطبيقات التي تستخدمها غالبًا في وقت واحد، بحيث يمكنك فتحهما في نفس الوقت بسرعة.

يقول Evan Blass أن هذا هو الطراز الخاص بشركة الإتصالات الأمريكية AT&T، ولكننا لا نرى أي علامة تجارية للشركة على الهاتف. على الأقل ليس على الواجهة الأمامية. كان من المتوقع وصول الهاتف Surface Duo في شهر يوليو، ولكن هذا لم يحدث. ومع ذلك، ورد أن مايكروسوفت قد دعت المسؤولين والكبار والشركاء لحضور حدث إفتراضي عن Surface Duo يوم 12 أغسطس، مما يعني أن شركة مايكروسوفت تستعد على الأرجح لإطلاق الهاتف هذا الشهر.