مفاجأة سارّة لمستخدمي هواتف سامسونغ الذكية

ومن أهم ما أعلنت سامسونغ عنه خلال هذا الحدث هو أنها ستتبع سياسة جديدة تضمن الدعم التقني الكامل بالبرمجيات لهواتفها من الفئة الممتازة، ولمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار هذه الأجهزة بدلا من سنتين كما هو الوضع حاليا.ويفهم من تصريحات الشركة وفقا للخبراء أن العديد من طرازات هواتف Note و Galaxy S التي طرحت في الأعوام الثلاثة الأخيرة ستستفيد من هذا الدعم، بما في ذلك تحديث أنظمة التشغيل لتحصل على آخر نسخ أندرويد، وتحديث البرمجيات الأمنية وتصحيح الثغرات في البرامج.

وكون الشركة لم تذكر شيئا في الحدث عن الدعم التقني لهواتفها من الفئة المتوسطة مثل هواتف الفئة "A" فمن المتوقع أن تحصل هذه الأجهزة على الدعم التقني "الكامل" لسنتين فقط كما هو الحال حاليا، بما في ذلك تحديث أنظمة أندرويد.



ويرى الخبراء أن سامسونغ تحاكي بهذه الخطوة شركة غوغل التي تعمل على تزويد هواتف Pixel دوما بأحدث نسخ أنظمة أندرويد، وتعدل لها هذه الأنظمة باستمرار.