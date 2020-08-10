شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الكمثرى" سبب مشكلة بين شركة أبل وتطبيق كندى لوصفات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقاضي أبل شركة تسمى Prepear فى المحكمة، وذلك لاستخدامها فاكهة "الكمثري" كشعار لها باللون الأخضر، وتدعي شركة أبل أن الشعار الخاص بهذه الشركة يشبه شعار أبل، رغم أن Prepear ليست شركة تقنية في حد ذاتها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن Prepear هو تطبيق يساعد المستخدمين في العثور على وصفات أكل جديدة وإنشاء خطط الوجبات، وقال المؤسسون في تقرير صادر عنهم في كندا: "عارضت أبل تطبيق العلامة التجارية لشركتنا الصغيرة، Prepear، وطالبتنا بتغيير شعارنا، والذي يستخدم لتمثيل علامتنا التجارية في إدارة الوصفات وأعمال تخطيط الوجبات".

وتعد Prepear هي شركة صغيرة تضم خمسة موظفين، إلا أن بسبب هذه الدعزى فقد يكونوا معرضين لفقدان وظائفهم، وفي حين أن معظم الشركات الصغيرة لن تجرؤ ببساطة على محاربة أبل في المحكمة، فإن لدى Prepear بعض الخطط المختلفة.

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وتشعر الشركة أنه من "واجبها الأخلاقي" محاربة "الإجراءات القانونية الصارمة" من شركة أبل لأن شعار الكمثرى الأخضر لا يبدو قريبًا من شعار أبل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن أبل قد "عارضت العشرات من طلبات العلامات التجارية الأخرى التي قدمتها الشركات الصغيرة ذات الشعارات المتعلقة بالفواكه"، كما تدعي Prepear.

وتقدم Prepear عريضة ووقع أكثر من 20000 شخص عليها لإنهاء معارضة أبل العدوانية للشركات التي تحمل شعارات الفاكهة"، وقالت الشركة: "إنها تجربة مرعبة للغاية أن تتعرض لهجوم قانوني من قبل واحدة من أكبر الشركات في العالم، حتى عندما من الواضح أننا لم نرتكب أي خطأ".

وأضافت: "نحن ندافع عن أنفسنا ضد أبل ليس فقط للاحتفاظ بشعارنا، ولكن لإرسال رسالة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بأن التنمر على الشركات الصغيرة له عواقب".