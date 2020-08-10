شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن جهاز التحكم بألعاب إكس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صور لجهاز التحكم بألعاب اكس بوكس الجديد لتكشف تصميمها ولونها الأبيض. ويبدو أنها تخص جهاز Xbox Series S الذي يفترض أن يكون النسخة الأقل كلفة من الجيل القادم من منصة مايكروسوفت للألعاب، حيث تمكن أحد مستخدمي تويتر، ويدعى Zak S، من شراء جهاز التحكم، وقد أكد موقع TheVerge التقني أن الجهاز أصلي.

وتم بيع الجهاز عبر موقع لإعادة بيع السلع، وتشير الملاحظات الموجودة على الغلاف إلى أنه يعمل على منصتي Xbox Series X وXbox Series S، ولم تكشف شركة مايكروسوفت عن منصتها القادمة Xbox Series S بشكل رسمي بعد، لكن من المتوقع أن تفعل ذلك خلال الشهر الجاري، كما أنها لم تؤكد بعد أن جهاز التحكم سيأتي باللون الأبيض.





على جانب آخر قررت شركة مايكروسوفت فى وقت سابق إنهاء خدمة بث الألعاب Mixer التابعة لها ضمن قطاع "إكس بوكس" الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها ستُبرم شراكة مع فيس بوك لدفع المستخدمين إلى خدمة الألعاب التابعة لمنصة التواصل الاجتماعى Facebook Gaming، وأشارت مايكروسوفت أن خدمة Mixer ستُنهى تدريجيًا اعتبارًا من 22 يوليو المقبل.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى، تأتى هذه الخطوة المفاجئة، بعدما بذلت مايكروسوفت جهودًا كبيرة فى خدمة البث التى تركز على الألعاب، واكتسبت حقوق البث لبعض من أكبر شخصيات الرياضات الإلكترونية، مثل: Ninja وShroud، لكن يبدو أن الشركة لم تستطع المنافسة مع خدمات أكثر انتشارًا، مثل: تويتش من أمازون، ويوتيوب من جوجل.

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت خدمة Mixer فى عام 2017، بعد الاستحواذ على شركة الألعاب Beam Interactive فى عام 2016، والآن قالت مايكروسوفت إنها ستُوجِّه مستخدمى Mixer إلى خدمة الألعاب من فيسبوك Facebook Gaming، مع دمج خدمة xCloud فى Facebook Gaming على نحو يسمح للمستخدمين بلعب العناوين المفضلة لديهم بسرعة داخل الخدمة.