شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 12 سيدعم نظام الملاحة الجديد من BeiDou .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث إلى أن شركة أبل ستعلن قريبا أن هواتف أيفون الجديدة ستدعم نظام ملاحة BeiDou، وذلك بعدما كانت هواتف أيفون هي الوحيدة تقريبًا في السوق الصينية التي لا تدعم نظام الملاحة الصيني عبر الأقمار الصناعية، وبحسب موقع GSM الهندى، فرغم أن الأجيال السابقة من أجهزة أيفون لا تدعم نظام الملاحة الصيني BeiDou، إلا أن ذلك قد يتغير قريبًا مع طرح سلسلة iPhone 12، فيما قال "ران تشينجكي" المتحدث باسم BeiDou ومدير مكتب الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني، في مقابلة: ستستخدم آبل نظام الملاحة "BeiDou" عاجلاً أم أجلا.

وقد تم تدعيم هذا التلميح من عدد من المصادر المألوفة التى تدعي أن شركة أبل تعمل حاليًا على تصحيح أداء سلسلة "iPhone 12" والتوافق مع بيدو، فيما يبدو أن أحد الاختبارات التي يتم إجراؤها هو التحقق من الدعم المناسب لنظام BeiDou، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبل قد تعلن بوضوح بعد إطلاق المنتج أن الجيل الجديد من هواتف أيفون يدعم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية BeiDou.

فيما يأتى هذا الإعلان لتقليل شكاوى المستخدمين حول المنتج، حيث كان الافتقار إلى هذا الدعم أحد الشكاوى الكبرى بين مستخدمي آيفون في الصين، بينما يدعم هاتف "iPhone 11 Pro Max" حاليًا استقبال "GPS"، بالإضافة إلى "A-GPS"، مع دعم "GLONASS" و "GALILEO" و "QZSS".

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وتشمل شبكات الملاحة العالمية الأربع الأخرى نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في الولايات المتحدة و "GLONASS" في روسيا و "Galileo" في الاتحاد الأوروبي، فيما يغطي نظام "BeiDou" أكثر من 200 دولة، مع أكثر من 100 مليون مستخدم و200 مليون جلسة يومية، ويتمتع بدقة تحديد المواقع العالمية لأكثر من 10 أمتار ودقة توقيت تزيد عن 20 نانوثانية.