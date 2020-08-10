سعر و مواصفات Samsung Galaxy Tab S7 – مميزات و عيوب سامسونج جالاكسي تاب اس 7

جهاز Samsung Galaxy Tab S7 اللوحي من الأجهزة التي تلفت انتباهك كونه الجهاز اللوحي المفيد المنافس للـIPad Pro من Apple. لا جهاز لوحي آخر يستطيع منافسته. تقدم سامسونج كل شئ ممكن -عدا الشاشة- في النسخة العادية من جهازها اللوحي. معالج رائد و معدل تحديث عال و بطارية عملاقة الحجم و كاميرات مناسبة جهاز لوحي. مع دعم قلم S Pen الذكي مع تحسين معدل استجابة القلم الى 9 مللي ثانية كتأخير

جهاز Samsung Galaxy Tab S7 وحده بسعر يتراوح بين 13 الف جنيه الى 16850 جنيه بناء على النسخة التي ستشتريها ولا منافس له في فئته الا اخيه الأكبر نسخة Plus و IPad pro في سعر فوق 20 الف جنيه. اذا اردت جهازًا لوحيًا ممتازًا فانا ارى Samsung Galaxy Tab S7 كخيار جيد ان لم تستطع شراء الـPlus