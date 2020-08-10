- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأوضحت الشركة الصينية أنه مع أول إقران ناجح بين الهاتف الذكي والسماعة يتم إنشاء الاتصال (حتى 10 أمتار) أوتوماتيكيا في كل مرة يتم فيها فتح علبة الشحن.
وتوفر السماعة Enco W11 5 ساعات من الاستمتاع بالموسيقى بشحنة واحدة، وتزيد إلى 20 ساعة عند مرافقة علبة الشحن.
وتأتي السماعة Enco W11 بلون أبيض، ويمكن استعمال السماعة بكل سهولة وراحة بنقرة إصبع، كما تدعم السماعة منفذ شحن USB Type-C، في حين تزن علبة الشحن 35.5 جم.
وكان آخر ما قدمته أوبو يوليو الماضي، تقنية الشحن اللاسلكي AirVOOC الجديدة، والتي تتيح إمكانية شحن أجهزة الهواتف المحمولة في غضون 30 ثانية فقط.
وأوضحت الشركة أن الشاحن متوافق مع معيار Qi بقدرة تصل إلى 60 وات.
وأضافت أن الشاحن المعني يشتمل على مروحة صغيرة للتبريد، وبالتالي يمكن شحن بطارية سعة 4000 مللي بشكل كامل في غضون 30 ثانية.
وتعتبر هذه التقنية الجديدة أسرع من الكثير من الشواحن الأخرى.
ولم تفصح أوبو عن أية معلومات بشأن الهواتف الذكية، التي سيتم تجهيزها بتقنية الشحن الجديدة.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر سماعة لاسلكية طويلة المدى من “أوبو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.