كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة توشيبا تعلن رسميا خروجها بشكل كامل من سوق أجهزة الحواسب المحمولة

لن تقوم شركة توشيبا رسميًا بتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي. ومن الجدير بالذكر أن توشيبا تراجعت في السنوات الأخيرة عن صنع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن هذا يتجاوز ذلك. إنه خروج كامل.

في بيان صحفي تم الإبلاغ عنه قليلًا تم نشره هذا الأسبوع، أصدرت توشيبا بيانًا قصيرًا ودقيقًا أعلنت فيه أنها نقلت حصتها المتبقية في أعمال الكمبيوتر الشخصي إلى Sharp. باعت توشيبا 80.1٪ من وحدة الأعمال هذه، والتي أعاد مالكوها الجدد تسميتها Dynabook، إلى Sharp في عام 2018، محتفظة بنسبة 19.9٪ من الأسهم. تبيع Sharp حاليًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحت اسم Dynabook.

وقالت توشيبا في بيانها إن Sharp مارست حقها في شراء الأسهم المتبقية في Dynabook المملوكة لشركة توشيبا في أواخر يونيو، وأنهت إجراءات نقلها.

وقالت توشيبا: “نتيجة لهذا النقل، أصبحت Dynabook شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Sharp”.

أطلقت Toshiba أول كمبيوتر محمول متوافق مع IBM، وهو T1100، في عام 1985. ويعتبر أحد أجهزة الكمبيوتر التي غذت نمو صناعة الكمبيوتر المحمول. بالنسبة إلى عالم الكمبيوتر، على الرغم من وجود أجهزة كمبيوتر محمولة أخرى في السوق، فقد تضمن T1100 مجموعة ميزات أساسية من شأنها أن تحدد المعيار لأجهزة الكمبيوتر الشخصية على مدار العقدين المقبلين. تضمنت هذه الميزات بطاريات داخلية قابلة لإعادة الشحن وشاشة LCD ومحرك أقراص مرنة مقاس 3.5 بوصة والتوافق مع كمبيوتر IBM الشخصي.

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ومع ذلك، كان بعض المديرين التنفيذيين في توشيبا في الأصل متشككين في فكرة الكمبيوتر القابل للنقل – في الثمانينيات، كانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية شائعة ولكنها كبيرة جدًا – والتي كانت متوافقة مع IBM. واجه المشروع العديد من العقبات، من نقص التمويل إلى محرك الأقراص المرنة الذي كان صغيرًا جدًا لتشغيل أي برنامج، لكن تم تجاوزه في النهاية.

في عام 1985، أطلقت Toshiba جهاز T110. كان يحتوي على ذاكرة 256 كيلوبايت، وشاشة LCD عاكسة بحجم 640 × 200 بكسل قادرة على عرض 25 سطرًا من 80 حرفًا، وقرص مرن مقاس 3.5 بوصة (8.9 سم) يدعم أقراص 640 كيلو بايت و720 كيلو بايت. من حيث الحجم، كان T1100 حوالي 12.2 بوصة (31.1 سم) في 2.5 بوصة (6.6 سم) في 12 بوصة (30.5 سم) ووزنه تسعة أرطال (4.1 كجم). في ذلك الوقت، كان سعره 1999 دولارًا.

وفقًا للسجل، قادت توشيبا سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول خلال التسعينيات وأغلب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وغالبًا ما تم تصنيفها بين أفضل خمسة بائعي أجهزة الكمبيوتر. ماذا حدث؟ بدأت شركات مثل Lenovo وApple وHP وDell في بناء أجهزة كمبيوتر محمولة أفضل، وأصبحت أعمال الكمبيوتر المحمول في Toshiba أضعف. باعت غالبية القسم إلى Sharp مقابل 36 مليون دولار في 2018.

لأولئك الذين يحبون أجهزة الكمبيوتر المحمولة من توشيبا، ستحتفظون دائمًا بهم في ذكرياتكم. أخبرونا عنهم في التعليقات. أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من توشيبا، فتشرفنا بمعرفتكم.