تكنولوجيا: جوجل تطلق ألوان جديدة لسماعة Pixel Buds اللاسلكية للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت مجموعة من منافذ البيع في سوق الولايات المتحدة في عرض ألوان جديدة لسماعة Pixel Buds اللاسلكية للعام 2020 التي توفرت من جوجل حتى الآن باللون الأبيض فقط.

كانت شركة جوجل قد أطلقت سماعتها اللاسلكية Pixel Buds 2020 في سوق الولايات المتحدة ومن ثم في مجموعة أخرى من الأسواق منذ بضعة أشهر، ولقد توفرت السماعة بإختيار واحد وهو اللون الأبيض، إلا أن السماعة رصدت في قوائم بعض منافذ البيع في الولايات المتحدة مؤخراً بإختيارات جديدة في الألوان.

ولقد رصد موقع 9to5google سماعة Pixel Buds 2020 باللون الأسود الذي يعرف بAlmost Black، والبرتقالي أو ما يعرف من جوجل بOh So Orange، إلى جانب اللون الأخضرQuite Mint.

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ومن المقرر أن تتوفر الإختيارات الجديدة في ألوان سماعة Pixel Buds اللاسلكية الآن في قوائم كلاً من متاجر Best Buy، وWalmart، إلا أن مخزون هذه المتاجر من الألوان الجديدة قد نفذ في الوقت الراهن، كما تشير التسريبات إلى أن اللون الأسود كان إختيار الكثير من المستخدمين في السماعة اللاسلكية.

أيضاً أكد متجر Best Buy في الحملة الترويجية لألوان السماعة الجديدة على أن المتجر سيوفر الإختيارات الجديدة قريباً، لذا سيتاح للمستخدمين التسجيل للحصول على السماعة اللاسلكية بالألوان الجديدة عند توفرها في المتجر.

يذكر أن عملاق البحث قدمت سماعة Pixel Buds 2020 اللاسلكية في الأسواق بسعر 180 دولار، ومن المتوقع أن تتوفر الألوان الجديدة للسماعة في الكثير من منافذ البيع خلال الفترة القادمة.

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