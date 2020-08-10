تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف Mi 10i في السوق الهندي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف Mi 10i في السوق الهندي قريباً، والذي يأتي بشاشة AMOLED بجودة عرض Full HD بلس، ورقاقة معالج Snapdragon 730G، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5260 mAh.

كانت شركة شاومي قد قدمت هاتف Mi Note 10 Lite الذي عرف برمز ‘toco’ في السوق الأوروبي في شهر أبريل الماضي، واليوم جاءت تسريبات جديدة لتؤكد على أن شاومي ستقدم هذا الإصدار في السوق الهندي قريباً بعنوان Mi 10i.

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ولقد رصد الإصدار الجديد برمز ‘tocoin’ في التسريبات الجديدة، كما يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

المواصفات المتوقعة لهاتف Mi 10i

شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش، ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD بلس، وأبعاد 19.5:9، وسطوع 600nit، كما يدعم ألوان تدرج لوني DCI-P3، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPPDDR4x، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

واجهة MIUI 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

مستشعر Sony IMX686 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.89، مع فلاش مزدوج، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في نتوء القطرة بفتحة عدسات f/2.48.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

قياسات الهاتف 157.8 في 74.2 في 9.67مم، مع وزن 204 جرام

بطارية بقدرة 5260 mAh.

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