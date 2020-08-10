تقرير جديد ” يؤكد ” قدوم الهاتف Huawei Mate X2 مع شاشة قابلة للطي نحو الداخل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن هاتفين ذكيين قابلين للطي حتى الآن، وهما Huawei Mate X و Huawei Mate XS، وهما الهاتفين اللذان يأتيان مع شاشات قابلة للطي نحو الخارج. ومع ذلك، الهاتف Huawei Mate X2 القادم من الشركة الصينية سيكون مختلفًا حيث يُقال أنه سيضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل.

وردتنا هذه المعلومات الجديدة من كبير المحللين في DisplaySearch، السيد Ross Young والذي رد على تغريدة للمسرب الأمريكي البارز Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks يقول فيها أن الهاتف Huawei Mate X2 سيضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل سيتم إستيرادها من سامسونج و BOE. وبدلاً من إستخدام الطبقة الزجاجية الواقية Ultra Thin Glass، سيتم إستخدم الطبقة الواقية البلاستيكية بدلاً من ذلك.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن هاتف قابل للطي من Huawei مع شاشة قابلة للطي نحو الداخل، فقد قامت الشركة الصينية بتسجيل براءة إختراع لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لهذا التصميم في شهر يناير الماضي.

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كشفت الرسومات التي قدمتها شركة Huawei إلى الهيئة التنظيمية المذكورة آنفًا أن هاتفها القابل للطي المقبل سيضم فتحة للقلم، وسيأتي مع أربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمام تتواجد على الشريط الجانبي العمودي، والذي هو أيضًا موضع الشاشة الثانوية. يمكنك إلقاء نظرة على الرسومات أدناه للحصول على فكرة أفضل عن التصميم.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن المسرب الأمريكي البارز Evan Blass كشف لنا أن الهاتف Huawei Mate X2 يحمل الإسم الرمزي Teton، في حين يحمل الجيل التالي من هواتف Huawei Nova الإسم الرمزي Jessica/Barbie، والهاتف Huawei Y9a الإسم الرمزي Franklin. أما بخصوص سماعات Huawei Freebuds Pro، فهي تحمل الإسم الرمزي Mermaid، في حين تحمل إسوارة Huawei Watch Fit الإسم الرمزي Stia.

https://twitter.com/evleaks/status/1291776348072087556